Meer dan 4.000 modemerken in FashionUnited Brand Directory

De mode-industrie groeit voortdurend en introduceert telkens nieuwe merken in verschillende categorieën, zoals digitale, duurzame, circulaire of snelle mode. De waarde van de modesector wordt geschat op bijna twee biljoen dollar, waardoor de industrie zich in vele richtingen kan uitbreiden.

Als internationaal B2B-netwerk introduceert FashionUnited de Fashion Brand Directory, een verzameling van meer dan 4.000 merken. De Brand Directory is toegankelijk voor het publiek en elk van de merken heeft een pagina met alle relevante informatie over het merk, waaronder de missie, contactgegevens en de locatie. Door transparante en uitgebreide overzichten van verschillende merken te bieden, kunnen modeprofessionals gemakkelijk meer over hen te weten komen. Zo wordt de band tussen professionals en bedrijven in de branche versterkt.

De steeds groeiende Brand Directory speelt naast andere producten en diensten een cruciale rol in het uitbreiden en optimaliseren van het wereldwijde B2B netwerk van FashionUnited, door middel van transparante en kundige navigatie. FashionUnited streeft ernaar de industrie efficiënter te maken door maandelijks meer dan een miljoen modeprofessionals met elkaar in contact te brengen. De business intelligence van FashionUnited wordt al meer dan 20 jaar geoptimaliseerd en is uitgegroeid tot tools die bijdragen aan de vooruitgang van de wereldwijde mode-industrie.

Lees hier meer over de merken in de Fashion Brands Directory.