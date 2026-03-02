Meer dan helft nieuwe Nederlandse modewebshops kiest voor Shopify

De nieuwe generatie Europese webshops kiest massaal voor Shopify als technologisch fundament. Uit een analyse van e-commerce sales intelligence platform ShopRank onder 324.000 in 2025 gelanceerde webshops blijkt dat in Nederland 54,3 procent van de starters op het platform draait.

Daarmee is Nederland koploper in Europa als het gaat om het aandeel Shopify in nieuwe webshops. In de onderzochte landen – waaronder Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk – ligt dat aandeel tussen circa 40 en 50 procent.

Meerderheid Shopify-starters actief in mode en beauty

Voor de modesector is vooral de samenstelling van die nieuwe shops relevant. Volgens de onderzoekers bestaat 52 procent van de nieuwe Shopify-winkels uit kleding- en beautyconcepten. Het platform fungeert daarmee nadrukkelijk als infrastructuur voor direct-to-consumer-merken: jonge labels die internationaal willen opereren, vaak starten met een .com-domein en vanuit één merkverhaal verkopen.

De lage technische drempel, het app-ecosysteem en geïntegreerde betaaloplossingen maken het mogelijk om relatief snel een merk te lanceren – een dynamiek die goed aansluit bij de huidige golf van niche- en communitygedreven modelabels.

Nieuwe merken starten online, maar levensduur is korter

De opmars van Shopify zegt vooral iets over waar nieuwe merken ontstaan: aan de bovenkant van de markt. Veel van die starters hebben een kortere levensduur dan gevestigde spelers – nieuwe webshops stoppen volgens de analyse twee tot drie keer zo snel – maar ze bepalen wél het tempo van innovatie en merkontwikkeling in fashion, aldus ShopRank. In een afzonderlijke cohortstudie volgde het onderzoeksbureau daarnaast 6,8 miljoen webshops zes maanden lang op domeinniveau om retentie en uitval per platform vast te stellen.

WooCommerce blijft sterk bij traditionele retail

Tegelijk laat de data uit de startersanalyse zien dat deze groei niet automatisch betekent dat andere systemen verdwijnen. Het Amerikaanse WooCommerce verliest in Nederland weliswaar aandeel bij nieuwe shops (van 34,7 naar 25,8 procent), maar blijft sterk in categorieën met een meer traditionele retailstructuur, zoals food, home en automotive. Het Franse PrestaShop ziet zijn aandeel bij nieuwe lanceringen scherp dalen, maar beschikt nog altijd over een groot bestand aan bestaande, operationele webshops.