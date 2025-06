‘Meer interne fraude door medewerkers in detailhandel’

Stichting Fraude Aanpak Detailhandel meldt een toename van interne fraude door medewerkers in de detailhandel. Deze toename is te zien in het waarschuwingsregister van de stichting.

Onder interne fraude wordt diefstal, verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting verstaan. Iemand komt in het waarschuwingsregister te staan wanneer er sprake is van bewezen fraude en ontslag in combinatie met een aangifte bij de politie. De data in het waarschuwingsregister is niet vrij toegankelijk, daarvoor moet een retailer lid zijn van de stichting. In het jaar 2024 waren er ruim 1.400 retailers aangesloten met in totaal 28.000 werknemers. Hoe lang een frauderende winkelmedewerker in het register blijft staan ligt aan de overtreding. De duur varieert van één tot vier jaar.

In 2024 stond het aantal registraties in het register op 523. Dat is een stijging ten opzichte van 2023 van ruim 25 procent, zo meldt Stichting Fraude Aanpak Detailhandel in een bericht. Een aantal jaar daalde het aantal registraties juist, maar nu loopt het aantal snel op. Winkeldiefstal en interne fraude kan een ondernemer veel geld kosten.