‘Meer liefde voor het ondernemersklimaat’: Brancheorganisaties zetten voorstellen op papier voor het debat

Op Valentijnsdag vragen ondernemers meer liefde voor het ondernemersklimaat aan de overheid. VNO-NCW, MKB-Nederland en diverse andere brancheorganisaties vragen aandacht voor het ‘verslechterende ondernemings- en investeringsklimaat’ en de gevolgen van het verdienvermogen van de Nederlandse economie in aanloop naar het debat op 15 februari.

Het debat, dat eigenlijk eind januari had moeten plaatsvinden, gaat over het verdienvermogen in Nederland. VNO-NCW en MKB-Nederland zetten in een brief uiteen dat Nederland een goede ondernemingsbasis heeft, maar dat de situatie de afgelopen drie jaar is verslechterd. Tijd voor actie dus, vinden de brancheorganisaties.

Volgens hen moet de overheid er dan ook voor gaan zorgen dat de basiscondities voor investeringen weer op orde komen, zo staat in de brief. Dat betekent: een stabiel en voorspelbaar beleid, minder regeldruk, focus op de uitvoering van beleid, internationale samenwerking is noodzakelijk en er moet een samenwerking zijn tussen het bedrijfsleven en de overheid.

Bovendien moet Nederland weer aantrekkelijk gemaakt worden ‘voor de economie van morgen’. Dat moet gedaan worden door een focus te leggen op kennis, technologieontwikkeling en innovatie, maar moet er ook een krachtige aanpak komen van ruimte voor economie.

Daarnaast moet Nederland bereikbaar worden met nieuwe infrastructuur, moet er een grootschalig productiviteitsoffensief komen als onderdeel van een brede aanpak van arbeidskrapte en moet Nederland worden opgehouden voor arbeidsmigranten die nodig zijn voor maatschappelijke en economische factoren. Als laatste moet de energietransitie doorgezet worden met een focus op uitvoering en het oplossen van de problemen waar burgers en ondernemers tegenaan lopen.