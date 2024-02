Meerdere biedingen op Galeria Karstadt Kaufhof, deadline verlengd

De eerste biedingen voor de insolvente warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof zijn ontvangen.

“We hebben een aantal biedingen ontvangen van verschillende internationale bieders. We gaan nu de tweede fase met hen in en beginnen gesprekken over mogelijke bindende biedingen," zei de voorlopige curator Stefan Denkhaus donderdag tegen het Duitse persbureau.

Denkhaus sprak zijn tevredenheid uit over het biedingsproces tot nu toe. Potentiële kopers krijgen iets meer tijd dan gepland. De termijn voor het indienen van bindende biedingen wordt met twee weken verlengd. Deze moeten uiterlijk 22 maart worden ingediend. "We richten ons nu volledig op gesprekken met geïnteresseerde partijen die Galeria in zijn geheel willen overnemen," zei Denkhaus. Alle aanbiedingen van investeerders die alleen individuele winkels of een kleiner aantal locaties wilden overnemen, zijn op een laag pitje gezet. De verkoop zal naar verwachting in april worden afgerond.

Een Amerikaanse investeringsmaatschappij als geïnteresseerde?

Denkhaus is momenteel niet alleen in gesprek met potentiële investeerders, maar ook met de verhuurders van de warenhuizen. Hij wil opnieuw onderhandelen over de huurovereenkomsten voor sommige locaties. Het doel is om een markthuur van zeven tot twaalf procent van de omzet te bereiken. In sommige winkels betaalt het bedrijf aanzienlijk meer. Als er geen concessie komt, sluit Denkhaus opzeggingen en winkelsluitingen niet uit.

Galeria heeft begin januari faillissement aangevraagd bij de arrondissementsrechtbank in Essen. Dit is het derde faillissement in drieënhalf jaar. De opening van de insolventieprocedure staat gepland voor begin april. Galeria exploiteert momenteel 92 warenhuizen en heeft naar eigen zeggen meer dan 15.000 mensen in dienst.