Meerdere overnamekandidaten melden zich voor failliete winkelketen Sportscheck

De failliete handelsketen Sportscheck heeft volgens berichten meerdere partijen die geïnteresseerd zijn in een overname, wat wijst op vooruitgang bij het zoeken naar investeerders en hoop voor het bedrijf. Het bedrijf verklaarde op donderdag dat het proces tot nu toe "succesvol" is verlopen.

De voorlopige curator Axel Bierbach maakte bekend dat tijdens de eerste fase van het investeringsproces "een groot aantal geïnteresseerden, waaronder handelaren en financiële investeerders uit binnen- en buitenland", biedingen had gedaan. Na goedkeuring van het voorlopige crediteurencomité zouden nu de onderhandelingen met geselecteerde geïnteresseerden in de volgende fase van het proces worden voortgezet.

Bierbach toonde zich optimistisch over de interesse in de overname van Sportscheck en noemde het een bewijs van een bedrijf met aantrekkelijke producten en een gevestigd merk op de markt. Hij benadrukte dat de gesprekken met potentiële investeerders goed en constructief verliepen. Om Sportscheck succesvol op de lange termijn te maken, zijn echter saneringsbijdragen van alle belanghebbenden nodig.

Onderhandelingen over ‘noodzakelijke kostenbesparingen’

De onderhandelingen over "noodzakelijke kostenverlagingen" zijn momenteel aan de gang. Het doel is om het sanerings- en investeringsproces "uiterlijk aan het begin van de zomer" af te ronden. Hiervoor zijn saneringsbijdragen van de verhuurders van Sportscheck-filialen, leveranciers, logistiek en het personeel nodig. Bierbach benadrukte dat hij er vertrouwen in had een levensvatbare oplossing voor Sportscheck te vinden, mits alle betrokkenen meewerken.

Sportscheck had eind november faillissement aangevraagd nadat beloofde betalingen van de failliete eigenaar Signa Holding uitbleven. De eerder overeengekomen overname door het Britse bedrijf Frasers Group Plc werd vervolgens stopgezet.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking door Susan Zijp