Meerderheidsaandeel Pronovias Group overgenomen door consortium van investeerders

Aan de achterkant van de Pronovias Group vindt een verschuiving plaats. Het meerderheidsaandeel van de Spaanse bruidsmodegroep, die onder meer Pronovias, Vera Wang Bride en het Nederlandse Ladybird in het portfolio heeft, gaat over naar een andere partij. Het betreft een consortium van investeerders geleid door Bain Capital en MV Credit, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf.

De investeerders tekenden een bindende overeenkomst met de belangrijkste aandeelhouder van de Pronovias Group, BC Partners, en een aantal senior en junior crediteuren. Wat de nieuwe eigenaars voor het meerderheidsaandeel betaalden, wordt niet in het persbericht vermeld.

Met de overname gaat een ‘aanzienlijke nieuwe kapitaalinjectie’ gepaard. Daarmee verbetert de liquiditeit van het bedrijf, en wordt de Pronovias Group ‘in staat gesteld haar strategisch plan uit te voeren’, zo is in het persbericht te lezen. Daarnaast kan de Pronovias Group zijn uitstaande schuld substantieel verminderen. De aflosperiode wordt bovendien verlengd ‘om de groep de nodige ruimte te geven’.

“De groep beschikt nu over meer kracht en financiële capaciteit om ons businessplan te versnellen,” aldus Amandine Ohayon, CEO van de Pronovias Group, in een persbericht. “We zetten ons volledig in voor de groei van de groep, samen met onze partners, leveranciers en gewaardeerde klanten.”

Sandro Patti, algemeen directeur van Bain Capital, stelt dat de Pronovias Group ‘goed gepositioneerd’ is om ‘om het favoriete bruidsmerk te worden in de post-pandemische bruilofts-hausse. Wij zullen het bedrijf zowel vanuit financieel als operationeel oogpunt ondersteunen,’ voegt hij eraan toe. De overname zal naar verwachting begin 2023 worden afgerond.

De Pronovias Group had de afgelopen jaren last van de coronapandemie, maar verwacht in 2022 een ‘sterke dubbelcijferige omzetgroei’ te genereren van omtrent veertig procent op jaarbasis.