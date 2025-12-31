Meeste kerstbezorgingen in Nederland op tijd

Tijdens de piekdrukte van het winkeljaar is de bezorging goed verlopen: 99 procent van de orders die vóór 22 december werden besteld, kwamen op tijd aan voor kerst. Bestellingen van 23 december kwamen ook nog ruimschoots voor kerst aan (93,9 procent). Zo blijkt uit de pakketradar van data-analist Wuunder, die in een persbericht spreekt van een knappe prestatie.

De meest vertraagde bestellingen waren die op 22 december met (29 procent, 7 procent punt meer dan normaal. De vertraging was het flinkst in provincies Flevoland en Zeeland en juist lager in Drenthe en Groningen.

De bestelpiek was op 15 december met een 92,8 procent meer pakketten dan gemiddeld. Erna nam het aantal orders tot en met 21 december geleidelijk af. De dagen vlak voor kerst was er opnieuw sprake van een piek.