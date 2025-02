Het Franse merk Soeur betreedt de markt voor tweedehands mode door een speciaal platform te lanceren. Net als haar concurrenten heeft het bedrijf ervoor gekozen om de ontwikkeling van dit nieuwe kanaal uit te besteden en heeft het een samenwerking opgezet met Faume, een bedrijf dat gespecialiseerd is in tweedehands mode.

Het platform, genaamd Soeur Second Hand, is vandaag gelanceerd in 14 Europese landen (waaronder Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Spanje en Italië) en wordt gepaard met de introductie van een terugname-service in 28 winkels.

Deze stap is niet uniek, aangezien steeds meer modebedrijven, van luxe tot fast fashion, ervoor kiezen om een tweedehands service aan te bieden. Sinds 2019 hebben merken zoals ba&sh, Maje, H&M en Isabel Marant, om er maar een paar te noemen, geïnvesteerd in deze groeiende markt, die in 2023 een bijdrage van 3 miljard euro aan het bruto binnenlands product (BBP) van de EU27+ regio leverde (onderzoek "The socio-economic impact of second-hand clothes in Africa and the EU27+") en nu een omzet van 6 miljard euro genereert in Frankrijk (alleen al voor prêt-à-porter).

In een verklaring deelt Léa Moraly, directeur e-commerce van Soeur: “Het een tweede leven geven aan onze iconische stukken, hun verhaal verlengen en bijdragen aan een meer circulaire mode: Soeur Second Hand is een belangrijke stap voor ons, die ook gepaard gaat met een terugname-service die al beschikbaar is in de winkels.”

Het bedrijf Faume telt momenteel 35 medewerkers (tegenover vier in het begin). Het heeft een groeipercentage van 60 procent behaald ten opzichte van 2023 en werkt samen met meer dan 40 merken. "We streven ernaar om in de komende vijf jaar het aantal van 150 te bereiken, waarbij elke partner gemiddeld meer dan één miljoen euro aan omzet in tweedehands mode genereert," vertelde Aymeric Déchin, medeoprichter, eerder dit jaar in een interview met FashionUnited Frankrijk.