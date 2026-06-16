Merk Sunnei in liquidatie

Sunnei srl is in liquidatie. De merknaam is een Italiaanse verbastering van de uitspraak van 'sunny', een ironische knipoog van de oprichters naar het gebruik van Engels in andere talen.

De eerste hoorzitting voor de verificatie van de passiva staat gepland op 16 september 2026. “Waarbij de schuldenaar wordt geïnformeerd dat hij kan verzoeken om gehoord te worden en kan deelnemen aan de zitting, om eveneens gehoord te worden over de aanvragen tot toelating tot het passief”, zo staat in het vonnis van 14 mei 2026.

Het merk is in 2014 in Milaan opgericht op initiatief van Loris Messina en Simone Rizzo. De oorsprong van het project ligt in de brede expertise van de oprichters, die hen een blik van binnenuit op het systeem gaf. Het merk is gevestigd aan de Via Cironi in Milaan.

Afgelopen september in Milaan bleek de Sunnei-show een veiling van het merk en de creatief directeuren. Het publiek was namelijk getuige van een veiling in samenwerking met Christie's. In plaats van de nieuwe collectie, werden het merk en de twee creatievelingen symbolisch te koop aangeboden. Kortom, het liquidatievonnis van mei is de kroniek van een aangekondigd einde.

Sunnei fall winter 26 Credits: Launchmetrics/spotlight

“De samensmelting van onze culturen is zichtbaar in de kenmerken van het merk. Simone, afkomstig uit Zuid-Italië, brengt de eenvoud van vormen in, terwijl ik, uit Frankrijk, een zekere verfijning toevoeg. Bovendien, los van onze afkomst, straalt Sunnei veel uit van de stad Milaan, waar we al enkele jaren wonen en waar we spontaan besloten ons merk op te richten”, vertelden de twee oprichters enkele jaren geleden in een interview met het magazine van Luisa Via Roma.

“Sunnei is ontstaan na diverse ervaringen in verschillende modegebieden. We hebben gewerkt als fotografen, inkopers en persvoorlichters: in het verleden waren we allesbehalve ontwerpers. Juist deze ervaringen gaven ons echter een 360-gradenvisie op de sector. En onze naïeve aanpak is wat ons met een open geest vooruit helpt. Het feit dat we nooit enige ontwerpervaring hadden, stelde ons in staat om zonder vooroordelen vanaf nul aan iets nieuws te beginnen. We hebben alles gaandeweg geleerd, van de selectie van stoffen tot de organisatie van de fittings voor de show”, voegden Messina en Rizzo toe.