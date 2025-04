Frans merk The Kooples verkocht

Het Zwitserse MF Brands Group, onder meer eigenaar van Lacoste, Aigle en Gant, heeft donderdag aangekondigd dat het het luxemerk The Kooples heeft verkocht aan een Franse groep, Verdoso.

“De Verdoso groep, met een erkende ondernemersaanpak en ervaring in de transformatie en ondersteuning van bedrijven, zal The Kooples voortaan begeleiden in haar ontwikkeling”, aldus het Zwitserse concern in een persbericht.

In januari heeft MF Brands Group (voorheen Maus Frères International) verklaard zich te willen “richten op activiteiten die overeenkomen met haar DNA”. Het bedrijf was sinds 2019 eigenaar van The Kooples. De transactie, waarvan het bedrag niet bekend is gemaakt, draagt alle activiteiten met betrekking tot het merk The Kooples over aan de groep Verdoso, die gespecialiseerd is in investeringen in bedrijven in moeilijkheden.

Het Franse merk, in 2008 in Parijs opgericht door de drie broers Elicha, biedt een assortiment toegankelijke luxe kleding en accessoires voor dames en heren. MF Brands Group is vertegenwoordigd in bijna 100 landen, via meer dan 2.400 winkels, en heeft 12.000 mensen in dienst, aldus het persbericht. Volgens dezelfde bron heeft de groep Verdoso sinds haar oprichting in 1997 “direct of indirect de controle over meer dan 30 bedrijven verworven”.