Merken maken zich klaar om rechtstreeks aan avatars te verkopen

D2A of Direct-to-Avatar, is een nieuw digitaal kanaal en een nieuwe kans in de mode-economie. Het stelt merken, bedrijven en gebruikers in staat om producten rechtstreeks aan avatars te verkopen. Waarom? Omdat wat in de metaverse wordt gedragen, even belangrijk wordt als wat in het echte leven wordt gedragen.

In de metaverse omzeilen bedrijven supply chain-problemen en alle logistiek die gepaard gaat met fysieke producten die ofwel op een winkelvloer moeten worden verkocht ofwel tot aan de voordeur van een klant moeten worden afgeleverd.

Nu het ernaar uitziet dat de digitale wereld onze sociale stratosfeer steeds meer gaat domineren, zullen nieuwe retailmodellen merken in staat stellen om in online omgevingen nieuwe en diepere banden met consumenten te creëren.

Hoe kunnen merken digitale kleding creëren?

Nu de belangstelling voor virtuele mode explosief toeneemt, zijn er verschillende platforms waarmee gebruikers kleding kunnen creëren zonder kennis te hebben van 3D-software, hoewel bedrijven dergelijke software wel nodig zullen hebben om hun eigen collecties te ontwerpen. Een van de eerste aanbieders, The Fabricant, stelt gebruikers in staat digitale kledingstukken te maken, te ‘minten’ en te verhandelen als NFT's, die vervolgens in verschillende digitale omgevingen kunnen worden gedragen.

Tribute, een in Kroatië gevestigd bedrijf, is een voorbeeld van een digitaal modemerk dat het voortouw neemt op het gebied van contactloze en cybermode. Het collectief werd gevormd door leden met een achtergrond in mode, CGI 3D modellering, UX design en codering. Gebruikers kunnen digitale mode-artikelen kopen en downloaden, wat er volgens Tribute toe leidt dat gebruikers hun identiteit overbrengen naar een virtueel gebied, en uiteindelijk leidt tot een afname van de vraag naar fysieke kleding.

Of merken nu samenwerken met games zoals Roblox of Fortnight, het moge duidelijk zijn dat er een geheel nieuwe economie voor digitale mode aan het ontstaan is.

