Merken moeten stoppen met misleidende katoenverhalen, stelt rapport Solidaridad

Volgens onderzoekers van Good On You (GOY) communiceren merken vaak en uitvoerig over duurzaam katoengebruik, terwijl hun assortimenten in de praktijk vooral op synthetische stoffen leunen. Zo luidt de belangrijkste conclusie uit het nieuwe Cotton Rankings Report dat GOY hielp samenstellen voor liefdadigheidsinstelling Solidaridad.

Het 2025 Cotton Rankings Report laat zien dat slechts een derde van de merken een gedetailleerd overzicht geeft van hun katoen­certificeringen. Het rapport erkent een reeks veelgebruikte certificeringen, waaronder Better Cotton, biologisch katoen, Fairtrade en gerecycled katoen. Deze labels zijn breed erkend binnen de mode- en textielindustrie en worden extern geverifieerd door onafhankelijke derde partijen.

Over de data Voor het rapport zijn de katoenprestaties van honderd bekende merken en retailers in kaart gebracht. Daarbij is gebruikgemaakt van expertise uit de katoenindustrie, duurzaamheidsdata van Good on You en aanvullend onderzoek van Solidaridad.

Certificering is een lastig onderwerp, ‘een tricky business’, zo waarschuwt Good on You op de eigen website. Zo claimen Hugo Boss, HEMA en IKEA bijvoorbeeld 100 procent gecertificeerd katoen te gebruiken, maar geen van deze merken geeft inzicht in welke certificeringen dat precies zijn. Ook merken als Gucci, Walmart en Levi’s zeggen meer dan 80 procent gecertificeerd katoen te gebruiken, maar zonder nadere toelichting. En waar certificeringsinformatie ontbreekt, gebruiken veel merken vage termen als “duurzaam” of “preferred” katoen, zonder duidelijk te maken wat dat inhoudt, concluderen de onderzoekers.

Er zijn ook voorbeelden van mainstreammerken die wél degelijke transparantie tonen: zo geven Adidas, Jack Wolfskin en C&A via hun communicatie precies aan welk percentage van hun katoen onder welke certificeringen valt.

Het verstrekken van informatie over certificering is één. Nog belangrijker, stellen de onderzoekers, is de verhouding van katoen in de totale materiaalmix. Modebedrijven in de ranking - en in het algemeen - leunen vooral op synthetische stoffen, waarbij polyester bij lange na de populairste vezel is.

Merken maken zelden hun materiaalvolumes bekend, blijkt uit het onderzoek. Daardoor krijgt een consument al snel het gevoel dat het goed zit met een merk dat transparant over duurzame materialen, zoals gecertificeerd katoen, communiceert.

Daarom is dit jaar een verdieping toegevoegd aan de Katoenranglijst, met inzichten over hoeveel katoen merken werkelijk gebruiken, en hoe dat zich verhoudt tot synthetische vezels. Slechts 29 van de 100 onderzochte merken maakten hun katoenvolumes bekend. Volgens de onderzoekers schuwen veel bedrijven deze transparantie uit angst hun marktmacht - of juist hun gebrek daaraan - bloot te geven. Terwijl juist die inzichten belangrijk zijn voor de transitie naar circulair textiel: door precies te weten hoeveel katoen merken jaarlijks gebruiken, krijgt de industrie helder hoeveel het produceert, wat de totale materiële impact is, wat de onderhandelingspositie is van leveranciers en hoe belangrijk het gebruik van bijvoorbeeld gecertificeerd katoen is voor tijdige verduurzaming.