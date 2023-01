Merken om in de gaten te houden: 5 jonge Parijse luxe damesmodemerken

In Parijs vernieuwt de modewereld zich en de industrie zag de afgelopen seizoenen de opkomst van luxemerken met een veelbelovende toekomst. Kristallen applicaties, kantwerk of silhouetten met praktische elegantie, de ontwerpers combineren luxe met meerdere, altijd ultramoderne stijlpaletten. Maar wat zijn hun plannen voor 2023, hun bestsellers en waar worden ze verkocht? Hier zijn de vijf namen om in de gaten te houden.

Minuit

Backstagefoto van de presentatie van het label Minuit. Credit: Minuit.

Voordat ze in september 2020 haar luxe ready-to-wear dameslabel lanceerde, studeerde Laurie Arbellot aan Studio Berçot en werkte ze bij verschillende modehuizen zoals Balenciaga en Proenza Schouler. Haar tijd in New York en haar Parijse opleiding dragen bij aan de chique stijl van Minuit met sportieve accenten.

Het jonge label presenteerde zijn lente/zomer 2023 lijn als onderdeel van de officiële Paris Fashion Week kalender. Dit Parijse merk biedt twee collecties per jaar aan en rekent twee leren stukken tot zijn bestsellers: zijn Tomboy-broek in metallic leer en een lakleren jasje met de naam Automoto. De artikelen worden in winkels verkocht vanaf 90 euro voor kleine accessoires tot 2.500 euro voor een kenmerkende zijden organza jurk.

Backstage foto's van de Minuit presentatie. Credit: Midnight.

Het merk is gevestigd in Parijs en heeft een e-shop. Het netwerk van retailers omvat La Samaritaine en Printemps Haussmann in Parijs, Harvey Nichols in Dubai, Kirna Zabete in New York en La Rinascente in Milaan. De opening van een eigen winkel in Parijs is een van de toekomstige projecten.

Boutet Solanes

Presentatie van de Boutet Solanes-collectie lente/zomer 2023. Credit: Jose Maria Solanes

Constance Boutet, alias Coco Boutet, werd onlangs benoemd tot artistiek directeur van het Franse merk Zapa en richtte in 2020 samen met fotograaf Jose Maria Solanes het label Boutet Solanes op. De ontwerpster, afgestudeerd aan de Esmod-school, heeft haar tanden gezet in de luxegroep LVMH en werkte bij Celine, onder leiding van Phoebe Philo.

Presentatie van Boutet Solanes collectie lente/zomer 2023. Krediet: Jose Maria Solanes

Boutet Solanes onderscheidt zich met stukken van praktische elegantie en heeft van zijn pakken zijn bestsellers gemaakt. Haar lente/zomer collectie 2023, geïnspireerd door stenen en mineralen, werd gepresenteerd als onderdeel van de officiële Paris Fashion Week kalender.

Het in Parijs gevestigde merk lanceert zijn e-commerce site in februari 2023 en heeft tot nu toe alleen een groothandelsnetwerk ontwikkeld in Noord-Amerika. Het creëert twee collecties per jaar en biedt een retailprijs tussen 190 euro en 3.200 euro.

The Irish Twin

Credit: The Irish Twin

The Irish Twin is het jongste merk op onze lijst. Deze nieuwkomer in de Franse luxe, gelanceerd in 2022, biedt Parijse artisanale productie onder leiding van oprichtster Jill Bauwens, voormalig creative director voor vrouwen van het ready-to-wear merk The Kooples.

De flamboyant geaccentueerde stukken van de Irish Twin zijn gebaseerd op een "host wear" garderobe - chic en glamoureus - met een "joie de vivre" gevoel. Tot de huidige collectie behoren: een smaragdgroene satijnen midi-jurk versierd met kristallen (een bestseller van het moment) of een linnen mini-jurk met een open rug.

Het uitbrengen van de collecties verloopt niet volgens een vast schema. Jill Bauwens creëert volgens haar "wensen en verlangens", verklaarde ze via een bericht. De stukken worden alleen via de e-shop verdeeld - maar met een pop-up in Londen gepland voor 2023 - en variëren van 650 euro voor een satijnen crop-top tot 1.450 euro voor een jurk. Er is ook een accessoirelijn ontwikkeld die een van de bestsellers van het merk is: deze bestaat uit grote strikken om op een lijfje te klikken en haaraccessoires. Ze worden verkocht voor 110 euro tot 250 euro.

Vaillant

Vaillant lente-zomer 2023 collectie. De oprichtster Alice Vaillant. Krediet: Vaillant.

Afkomstig uit de creatieve studio's van de modehuizen Jean-Paul Gaultier en Nina Ricci, lanceerde ontwerpster Alice Vaillant haar gelijknamige merk in 2019 en creëerde haar eerste collectie in september 2020 voor het seizoen lente/zomer 2021. Deze eerste show kreeg veel aandacht in de pers en maakte van het label een merk om in de gaten te houden. Onder haar plannen voor 2023: het modehuis kondigde haar deelname aan de Andam-wedstrijd aan, een runway show in februari en een samenwerking met schoenenmerk Nodaleto.

De delicate, vrouwelijke mode van Vaillant valt op door het kenmerkende kantwerk. Haar bestseller is in feite een gedeconstrueerd kanten topje geïnspireerd op lingerie dat voor 425 euro wordt verkocht in haar e-shop. De verkoopprijs varieert van 170 euro voor ondergoed tot 2.500 euro voor een leren jas.

Credit: Vaillant.

Vaillant biedt twee hoofdcollecties per jaar aan en lanceert in 2022 twee capsules. In 2023 lanceert het Parijse label twee collecties en twee pre-collecties. Naast zijn e-shop - waarvoor 80 procent van de klantenkring Amerikaans is - wordt het ook verkocht op het Ssense-platform, bij H Lorenzo (in Los Angeles), Centre Commercial (in Parijs) en zelfs Norgattan (in Italië). Vaillant heeft nog geen eigen winkel, maar organiseerde in december een pop-up store in de Printemps-winkel in Parijs. Het huis zegt per e-mail dat het zijn omzet tussen 2021 en 2022 heeft verviervoudigd en preciseert dat die van 2023 al gelijk is aan die van 2022.

Pressiat

Credit: Pressiat

Pressiat, in 2020 opgericht door de Fransman Vincent Garnier, is een van de jonge Franse merken die in seizoen 3 van de hitserie Emily in Paris wordt belicht. Het heeft een gemengde garderobe met een rock en romantische esthetiek en heeft het korset en de leotard tot zijn bestsellers gemaakt. Het merk wil in 2023 een lijn met eenmalige stukken lanceren, een reeks NFT's en zal een cabaretavond organiseren.

Pressiat staat op de officiële kalender van de Paris Fashion Week en biedt twee voorcollecties en twee presentaties per jaar. Het opent binnenkort zijn e-commerce site en heeft tot nu toe een groothandelsnetwerk bestaande uit de volgende boetieks: H Lorenzo (in Los Angeles), Notre (in Chicago), La Collection Particulière, Printemps en Elevastor (in Parijs) en Cachemir (in Japan). De prijsklasse ligt tussen 400 en 1.800 euro.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.