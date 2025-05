Merkrechten Gerry Weber overgenomen door Spaanse Victrix Group

Duits modemerk Gerry Weber heeft een nieuw thuis gevonden. De internationale merkrechten zijn overgenomen door de Spaanse Victrix Group, eigenaar van het merk Punt Roma, zo bevestigen de groepen op navraag van FashionUnited.

Het nieuws werd al bevestigd in een persbericht over de doorstart van de Nederlandse winkels van Gerry Weber. “Naast de merkrechten [heeft de nieuwe Spaanse eigenaar, red.] ook een aantal designers overgenomen die verantwoordelijk zijn voor de kleding van Gerry Weber.” Een Nederlandse woordvoerder van de curatoren meldt dat Victrix Group inderdaad de merkrechten heeft en het niet om licentierechten gaat. Na contact met zowel Victrix als Gerry Weber werd dit later op vrijdag 30 mei bevestigd middels een statement.

Het merk Punt Roma heeft qua stijl veel weg van de Gerry Weber stijl. “Punt Roma vrouwen zijn dynamisch, enthousiast en vol van persoonlijkheid. Ze zijn onafhankelijk, trots op hun reis en hebben nog veel doelen om te bereiken. Ze hebben hun eigen criteria om altijd het beste te kiezen en ze waarderen details omdat ze weten dat dit het verschil maakt”, aldus de omschrijving op de website van Victrix Group. Het merk biedt maten van 38 tot en met 54 aan zodat ze geschikt zijn voor alle silhouetten. Het merk is opgericht in 1997 en heeft ruim 400 winkels in 32 landen.

“Gerry Weber past perfect bij ons kernmerk Punt Roma”, zegt het management van de Victrix Group in het statement. “Hierdoor kunnen we onze positie in het hogere middenprijssegment uitbreiden, vooral in Centraal- en Oost-Europa, waar Gerry Weber een grote naamsbekendheid heeft. Door de inkoop en productie snel over te hevelen naar onze bestaande structuren, zorgen we voor een naadloze overgang voor retailers en eindklanten.”

Victrix Group is van plan het damesmodemerk opnieuw te lanceren met behulp van eigen structuren. De collecties van Gerry Weber zullen worden geproduceerd via het netwerk van Victrix Group, zodat ze hun eigen identiteit behouden en voldoen aan de hoogste kwaliteits- en stijlnormen, te beginnen met de collectie van Q4 2025. Victrix Group produceert in Spanje. Zoals de zaken er nu voorstaan, is de Victrix Group van plan om Gerry Weber aan te bieden via geselecteerde multi-brand retailers in Duitsland en andere Europese landen. De bestaande eigen winkels van Gerry Weber in Duitsland en andere Europese landen, behalve dus Nederland, zullen in de komende maanden na de gebruikelijke verkoopmaatregelen worden gesloten.

Doorstart Gerry Weber: Spaanse Victrix Group neemt internationale merkrechten over

In maart 2025 vroeg Duits moederbedrijf Gerry Weber International GmbH een insolventieprocedure in eigen beheer aan. Het bedrijf heeft al meerdere insolventieprocedures en herstructureringen doorgevoerd de afgelopen jaren. Zo werd de structuur van het bedrijf vereenvoudigd, werd het aantal winkels gereduceerd en werden de eigen retailactiviteiten in Oostenrijk stopgezet.

De Nederlandse doorstart is mogelijk door een samenwerking tussen Victrix Group en de Naura Groep. Naura Groep is het moederbedrijf van bekende retailer Van Uffelen en de merken Claudia Sträter en Expresso. Naura Groep gaat de winkels in Nederland exploiteren. In tenminste acht vestigingen in Nederland zullen de deuren weer open gaan. Dit zal al snel gebeuren. “Er wordt nog onderzocht of de activiteiten ook in andere filialen kunnen worden voortgezet.

Victrix Group koopt Gerry Weber merkrechten: Wat zijn de plannen voor de Nederlandse winkels?

Dat Gerry Weber populair is in Nederland bleek al snel na het faillissement van de Nederlandse tak. Voor de failliete Nederlandse winkels werd namelijk nieuwe voorraad ingekocht, een redelijk ongebruikelijke stap tijdens een faillissement. Curator Marc van Zanten gaf destijds aan dat het druk is geworden in de winkels na de bekendmaking van het faillissement van de Nederlandse tak van de Duitse modegroep. “Het is ongebruikelijk dat er vanuit een failliete situatie nieuwe producten worden ingekocht, maar we merken dat de vraag van de klanten in Nederland groot is, dus is dit verantwoord om te doen”, aldus het statement.

De drukte in de winkels zien de curatoren als een goed teken. “De potentiële doorstarter ziet ook dat er veel vraag is naar de producten van Gerry Weber. Het is een belangrijke steun in de rug om een doorstart te bewerkstelligen”, zegt Van Zanten.