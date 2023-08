Merkrechten van marktplaats SNKRS in handen van Nike

Nike heeft een Amerikaanse rechtbank, gespecialiseerd in rechten over patent en merknamen, overtuigd en mag de handelsnaam van zijn app SNKRS registreren, nadat een eerdere aanvraag werd afgekeurd. Dat meldt Reuters.

Het SNKRS-platform, dat nieuwe en limited-edition Nike-schoenen en -kleding verkoopt, telt sinds 2015 ruim één miljard bezoekers. In 2020 diende Nike een aanvraag in om de federale handelsmerken in de naam te registreren voor diensten, waaronder een ‘online marktplaats met schoenen en kleding’, schrijft Reuters. Die aanvraag werd in 2021 verworpen, omdat SNKRS een patentvrije naam is voor een app.

Dit keer oordeelt de rechtbank dat de handelsnaam onderscheidend genoeg is. Dit komt mede doordat Nike uitgebreid reclame voor de app gemaakt heeft en dat ‘een aanzienlijke hoeveelheid ongevraagde media-aandacht SNKRS heeft herkend als een merk van Nike’, aldus Reuters.