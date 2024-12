Mes Vœux behaalt minimale streefbedrag crowdfunding

Nieuw modemerk Mes Vœux heeft de grens van 45.000 euro overschreden. Daarmee behaalt het modemerk het minimale streefbedrag en heeft het op het moment van schrijven nog negen dagen op de teller om 90.000 euro te behalen, zo is af te leiden van de crowdfunding-pagina op CrowdAboutNow.

Mes Vœux is het kledingmerk van Gillian van der Vliet en Martijn Schaper, en heeft als doel de huidige mode-industrie te bewijzen dat het mogelijk is om als modemerk ethisch, duurzaam en betaalbaar te zijn, zonder in te leveren op stijl, zo is te lezen. Mes Vœux ontwerpt kleding voor de moderne professional en omschrijft zijn stijl als ‘een vernieuwde mix van klassieke 20e eeuwse mode met een luxe streetwear-invloed’.

Mes Vœux maakt gebruik van GOTS-gecertificeerd katoen en gerecycled after-use polyester. De leveranciers kunnen bovendien aantonen dat ze werken volgens duurzame en sociaal verantwoorde productiemethoden. “We zijn volledig transparant over deze aanpak en delen deze informatie met de bezoekers van onze webshop en de kopers van de kleding. We vermijden het gebruik van niet-duurzame bedrukkingen vol chemicaliën en kiezen voor subtiele borduursels om onze identiteit te waarborgen.”

Het modemerk lanceerde met een collectie voor mannen, bestaande uit hoodies, T-shirts en caps. Deze collectie kan, dankzij het behaalde minimale streefbedrag, worden ingekocht. Daarnaast kunnen de operationele kosten voor het eerste jaar, zoals het opzetten van de webshop, fotoshoots en voorraadbeheer worden gedekt. Als Mes Vœux het maximale streefbedrag van 90.000 euro behaalt, wordt er onder andere meer voorraad ingekocht en het assortiment uitgebreid, de webshop geüpgraded en een technische backend opgezet.

Later wordt de collectie uitgebreid met polo’s, overhemden, jassen, ondergoed en verschillende broeken en accessoires. In de toekomst zal er ook een damescollectie verschijnen.