Metaverse Fashion Week: 9 evenementen die je misschien hebt gemist

Vorige week vond de langverwachte Metaverse Fashion Week (MVFW) plaats. Deze editie omvatte drie metaverses: Decentraland, Over en Spatial. Het thema van MVFW was ‘Future Heritage’, waarbij de relatie tussen traditie en innovatie werd onderzocht.

Meer dan zestig merken, kunstenaars en ontwerpers namen deel, allemaal actief in het luxe, premium of high street-segment. De nadruk lag bovendien op zowel digitaal-fysieke crossovers als cross-metaverse initiatieven. Het doel van deze editie was om de horizon te verbreden en de multi-venue ervaring van de modemaand virtueel te vertalen.

De organisatoren zeiden verder dat ze dit jaar betere merkondersteuning wilden bieden door een reeks prijsuitreikingen, wedstrijden en educatieve initiatieven ter ondersteuning van zowel opkomende als doorgewinterde merken. Het evenement zit vaak vol met bugs en glitches, maar dit keer waren er toch een paar evenementen die zich wisten te onderscheiden door hun innovatieve kijk op de metaverse evenementen en hun vermogen om voort te bouwen op het concept van digitale betrokkenheid binnen de modebranche.

Boson Protocol: Nieuwe toolkit helpt merken digitale mode-items te lanceren

Web3-techbedrijf Boson Protocol gebruikt MVFW om een nieuwe toolkit te introduceren, waarmee merken en retailers fysieke activa kunnen verkopen binnen de metaverse van Decentraland. De Metaverse Commerce Toolkit biedt bedrijven een installatieproces dat kan worden aangesloten op alle omgevingen van het platform. De nieuwe toolkit is tevens toegankelijk via de kerntool Decentraland Editor. Boson hoopt met deze tool de toegang tot de verkoop van non-fungible tokens (NFT) te vergroten. DressX, Fang Gang en Blvck Paris hebben de functie bijvoorbeeld al geïmplementeerd in hun eigen MVFW-shows.

Justin Banon, medeoprichter van Boson, schrijft in een persbericht: “Boson ondersteunt makers en verkopers in heel Web3 doordat het een betrouwbare oplossing biedt voor digitale handel. Onze Decentraland Metaverse Commerce Toolkit is de nieuwste facilitator voor dat doel en is ontworpen om gebruikt te worden door merken en consumenten terwijl het Decentraland ‘grondbezitters’ in staat stelt fysieke producten te verkopen in hun eigen omgeving. Boson fungeert als de ‘vertrouwensmachine’ waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Onze toolkit maakt de toegang tot wereldwijde verkoopervaringen makkelijker in Decentraland. We zijn enthousiast om de tool te introduceren op de MVFW.”

Coach: De Tabby Bag wordt gamified

Zero10 en Coach lanceren digitale Tabby Bag tijdens MVFW. Foto: Zero10

Luxe merk Coach sloeg de handen ineen met Zero10 voor haar eigen metaverse activiteit met behulp van augmented reality (AR) van het techbedrijf om de Tabby Bag in digitale vorm te realiseren. Als onderdeel van de lancering van de virtuele tas, konden deelnemers de zoektocht ‘Collect the Tabby’ doen in Coach’s Decentraland pop-up. Eenmaal uitgezocht, konden spelers een QR-code scannen die hen naar de Zero10 app leidde om draagbare AR-kleding te ervaren. Het initiatief hoopte exclusiviteit aan de ervaring van deelnemers toe te voegen.

De tas-lancering is de eerste stap van Coach en Zero10’s lopende samenwerking. Het duo zal blijven werken aan diverse AR-ervaringen. Zo vindt op 4 mei een virtuele passessie plaats in de Coach’s winkel in New York. Consumenten kunnen hier de Tabby Bag virtueel passen via een slimme spiegel van Zero10. Het is ook de eerste keer dat het techbedrijf zijn AR-storefront presenteert, waardoor voorbijgangers met het product kunnen communiceren.

DKNY: Een plaza met vier verdiepingen opent in Decentraland

DKNY - DKNY.3 - opent digitale plaza tijdens MVFW. Foto: DKNY

DKNY was al een fervent deelnemer aan de MVFW-editie in 2022, maar dit jaar verhoogde het merk zijn inspanningen met de opening van DKNY.3- een virtuele ervaring rond de voorjaarscampagne 2023 van het merk. Het betreft de opening van een gebouw met vier verdiepingen in Decentraland met een DKNY-boetiek, een pizzeria in New York-stijl, een kunstgalerie en een lounge op het dak met uitzicht op een op New York geïnspireerde skyline.

Het merk biedt onder meer vier ‘Proof of Attendance Protocols’ (POAP’s) aan, waaronder twee draagbare NFT’s, die beschikbaar waren voor iedereen die de ruimte bezocht. Alle bezoekers ontvingen ook een virtuele bucket hat uit de voorjaarcampagne van 2023. Als onderdeel van de ervaring konden bezoekers bij binnenkomst op elke verdieping een virtuele pizzadoos, poster en T-shirt ophalen van het nieuwe Web3 DKNY soho muurschilderij. De ruimte was tevens de thuisbasis van de MVFW closing night party.

Tommy Hilfiger: Multi-metaverse merkbeleving

Tommy Hilfiger en Emperia launch multi-metaverse hub voor MVFW. Foto: Tommy Hilfiger

Een ander merk dat zijn weg heeft gevonden in het organiseren van digitale evenementen, is Tommy Hilfiger. Voor deze MVFW presenteerde het merk een nieuwe, multi-metaverse hub, dat mede mogelijk werd gemaakt door Emeria, en werd gelanceerd via Decentraland, Roblox, Spatial, DressX en Ready Player Me. Wat de activiteiten binnen de ruimte betreft, waren dat digitale mode van DressX, een Web3 artiesten samenwerking met Vinnie Hagar, AR functies, een foto booth, games en een wedstrijd om kunstmatige intelligentie (AI) mode te creëren. De hub zelf nam de vorm aan van het 'TH'-monogram van het merk, dat het onlangs introduceerde als onderdeel van zijn najaarscampagne 2022.

Met al die functies hoopte het merk een eenduidig digitaal verhaal te vertellen dat zich af kon spelen tussen de eigen website en de verschillende metaverses, zodat gebruikers een end-to-end shoppingtraject konden afleggen. Tommy Hilfiger kon de interactieve methode van techbedrijf Emperia overnemen, waarbij de metaverse, e-commerce, entertainment en performance werden samengebracht. Er werd ook veel aandacht besteed aan het digitale productaanbod van het merk. Zo lanceerde het vier exclusieve items die zowel op verschillende platforms als in een fysiek formaat gekocht konden worden.

Boss: AI wordt naar de showrooms gebracht

Boss Showroom tijdens Metaverse Fashion Week. Foto: Boss

Boss zette zijn eerste stappen in de metaverse met de lancering van een virtuele showroom. Boss gebruikte met name AI-technologie om de deelname tot stand te brengen, waarbij het creatieve concept van de show werd vertaald naar de digitale sfeer. In de ruimte zelf werden gamification en een digitale winkelervaring gecombineerd, waardoor gebruikers de producten van het merk in een interactieve ruimte konden verkennen.

In de showroom waren digitale varianten van Boss-items te zien, waaronder een blauw pak dat ook te zien was op de Miami runway. Alle items zijn verkrijgbaar en kunnen gedragen worden op het multi-game avatar platform Ready Player Me. Om deze items te winnen, konden spelers objecten verzamelen in de ruimte en kregen ze een item bij voltooiing van de zoektocht. De ruimte werd op MVFW gelanceerd. Geïnteresseerden hebben nog steeds toegang tot het evenement.

#Capital: Mode gaat naar de metaverse opera

#Capital lanceert een fashion opera voor MVFW in House of Synergos. Foto: #Capital

MVFW werd geopend door de nieuwe mode-opera #Capital van de Schotse componist Alastair White. De show werd gehouden in het platform Dragon City van Metaverse Labs, in een op maat gemaakt operahuis, 'House of Synergos', ontworpen door Sybarite- architecten uit de wereld van de retail. Tijdens de show waren digitale modestukken van Chenpeng te zien, elk gecureerd door Gemma Williams, de ambassadeur van de modeweek. De opera werd ondersteund door Tong, die verantwoordelijk was voor het organiseren van een reeks evenementen in de zaal, waaronder een showcase van de digitale mode van Victor Wong.

#Capital, opgericht door White en Williams’ collectief UU Studios, verkent digitalisering en visualisatie, en onderzoekt Web3, avatars, virtuele realiteit en inwisselbare tokens. Hij haalde inspiratie uit White’s PhD, waarin hij de relatie tussen kleding en muziek een nieuwe betekenis gaf en zijn standpunten vertaalde naar het digitale domein. Voor Chenpeng was dit niet de eerste keer dat hij de virtuele wereld betrad. De ontwerper nam eerder deel aan de opening van de Olympische Winterspelen van 2022 in Beijing, toen ze zich voor het eerst waagden aan digitale mode, en bracht later een collectie digitale ontwerpen uit tijdens de Shanghai Fashion Week.

Over: Balmain en Pinko nemen deel aan co-host platform

Over nam dit jaar deel als co-host van het evenement, met een eigen schema van merken en projecten. Onder de deelnemers kwamen bekende namen naar voren, onder wie Balmain, Pinko, XR Couture, Ecoolska, Vogue Singapore en Ilona Song Fashion House. Het evenement, dat werd gefaciliteerd door de gemeente Milaan, bestond uit een hybride modeshow, waarbij digitale avatars outfits droegen van opkomende en doorgewinterde merken. Daarnaast konden de aanwezigen gebruikmaken van de AR-app van Over. Daar konden ze ontwerpen passen in een cross-over ervaring.

Een ander onderdeel van het evenement was een speciaal panel met sprekers van PwC Italy, de oprichter van phygital fashion house Ilona Song en Pinko's digital transformation director Marco Ruffa. Balmain's NFT-samenwerking met Space Runners, 'Unicorn', was ook te zien tijdens het evenement. Als onderdeel van zijn poging om deelname aan te moedigen, onthulde Over de winnaars van zijn cross-metaverse ontwerpwedstrijd, waarbij modeontwerpers het tegen elkaar opnamen om digitale wearables te maken voor Over en Decentraland. De top vijf makers deelden een prijzenpot in de vorm van een OVR token ter waarde van 10.000 dollar. Hun ontwerpen waren te zien op een evenement in Over.

In een persbericht schreef Davide Cuttini, CEO en medeoprichter van Over: “De mode-industrie was een van de eerste industrieën die mogelijkheden zag in de metaverse en Web3. Dit door de vele mogelijkheden die deze domeinen voor de modewereld openen, van ontwerp tot aan retail. Over breidt deze horizon verder uit door op unieke wijze de virtuele en fysieke wereld samen te voegen met behulp van augmented reality. Samen bieden zij een enorme kans voor merken, ontwerpers en retailers om consumenten te bereiken, altijd en overal.”

Mango: High street fashion neemt een digitale vorm aan

Mango verzorgt runway voor MVFW. Image: Mango

De Spaanse retailer Mango nam dit jaar deel aan MVFW met als doel digitalisering in het hele bedrijf te integreren. Voor deze editie ontwierp het merk zijn eigen ruimte in het Fashion District van Decentraland. De ruimte is ontworpen door zijn Virtual Assets technologie team. Deze groep, die vorig jaar werd opgericht, bestaat uit speciaal opgeleide ingenieurs die de taak hebben digitale inhoud en projecten voor het bedrijf te ontwikkelen.

Verspreid over twee verdiepingen omvat de ruimte van Mango een bedrijfswinkel en een catwalk- compleet met stoelen voor publiek. Op de locatie konden bezoekers vijf digitale wearables kopen voor formele evenementen, zoals een blouse en een broek. Om de capsulecollectie te presenteren organiseerde de retailer eerder in de week een feestelijk evenement, terwijl later ook een ander evenement plaatsvond ter nagedachtenis aan wijlen Luis 'Lajos' Arregui Henk, de cryptokunstenaar die Mango's eerste NFT en wearables maakte.

Clarks: Arcade en pretpark breiden Clarks’ aanwezigheid uit

Clarks Arcade tijdens MVFW. Image: Clarks

Brits schoenenmerk Clarks is hard op weg een betrouwbare deelnemer aan de metaverse te worden en heeft zijn aanwezigheid op MVFW uitgebreid met de opening van een meeslepende entertainment hub; Clarks Arcade. In deze ervaring, die zowel een kermis als een nachtclub op het dak omvatte, konden gebruikers deelnemen aan arcadegames met een Clarks-thema, dans-battles en wedstrijden om wearables te winnen.

'Helter-Skel'Tor' stond centraal in de arcade- een pretpark gebaseerd op het in Somerset gevestigde Brean Theme Park dat gelijk staat aan Clarks' thuisbasis Glastonbury. Binnen de ruimte konden gebruikers twee speelzones betreden die een eerbetoon waren aan de producten en het verhaal van het merk.