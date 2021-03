Mexicaans merk PAAR komt met empowerment-ring voor vrouwen

Deze maand heeft het Mexicaanse sieradenmerk PAAR zijn ‘empowerment-ring’ gelanceerd om een ode te brengen aan de Maand van de Vrouw. Dit door middel van een gepersonaliseerd item dat een persoonlijke boodschap bevat die aanspraak maakt op de kracht van vrouwen en hun dagelijkse strijd voor een toekomst waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig worden behandeld. Een toekomst waarin vrouwen zich veilig voelen.

FashionUnited sprak Paulina Villalpando, de oprichter van PAAR, over het initiatief en over hoe zij de rol van vrouwen ziet binnen de modebranche.

Hoe is het project tot stand gekomen en wat was uw inspiratie?

“Het is een ring die we al enige tijd als basic aanbieden in onze webshop. Vaak vraagt de klant ons om dit model te personaliseren. We hebben nagedacht over wat we konden doen ter ere van Internationale Vrouwendag. Gedurende dit denkproces moest ik denken aan een jaar eerder, toen ik naar de vrouwenmars op 8 maart ging. Tijdens die mars was ik erg onder de indruk van hoe alles in een paar jaar tijd compleet veranderd was, met name de kracht van een oproep. De hoeveelheid vrouwen die bij de mars aanwezig was, was indrukwekkend. Daarom hebben onze favoriete leuzen die we op de mars zagen, bijeen gevoegd. Leuzen die men op spandoeken had geschreven of scandeerde. We hebben 13 leuzen uitgekozen voor de ringen, die de mars van vorig jaar het best vertegenwoordigen.”

Wat is uw favoriete leus?

“‘Sin Miedo’ (‘Zonder angst’) is mijn favoriet. En niet alleen omdat het een korte maar krachtige is, maar ook omdat het boekdelen spreekt over wat we vandaag meemaken. Dat we het beu zijn om niet te durven. Het moet iets waard zijn voor ons en ons iets moediger maken in onze respons en onze acties. Als je iets niet fijn vindt of als men geen respect voor je heeft, moet je dat zonder angst kunnen zeggen.”

Welke boodschap wilt u door middel van deze ring overbrengen?

“Het is een ring van kracht. Het is een ring voor jou persoonlijk en niemand weet wat er binnenin staat. Het herinnert je eraan hoe belangrijk het is om het werk te erkennen dat al verricht is op het gebied van vrouwenrechten en de weg die we nog te gaan hebben.”

De ring kan van .925 zilver gemaakt worden of van 14 karaats wit, rosé of standaardgoud. Het exemplaar wordt op maat gemaakt en een van de 13 leuzen die speciaal voor de Maand van de Vrouw zijn geselecteerd, wordt erin gegraveerd. Op deze manier wordt de boodschap niet aan de buitenwereld getoond maar dient als een sterke persoonlijke boodschap voor de vrouw die de ring draagt. Men kan kiezen uit de volgende zinnen: ‘Ni Una Menos’ (‘Niet één vrouw minder’, er moet niet nog een vrouw sterven aan gendergeweld in Argentië, red.), ‘Feminista’, ‘Feminine Feminist’, ‘Women Unite’, ‘Históricas’ (‘Historische vrouwen’), ‘Guerrera’ (Vrouwelijke strijder’), ‘Sin Miedo’ (‘zonder angst’), ‘Mujer tenía que ser’ (‘Het moest een vrouw zijn’), ‘Se va a caer’ (‘Ze gaat vallen’), ‘Yo Te Creo’ (‘Ik geloof je’), ‘The Future is Female’ en ‘No Estás Sola’ (‘Je bent niet alleen’).

Wat is uw ontwerpproces voor het integreren van dit soort concepten in uw creaties, die verder gaan dan de ringen zelf?

“Alle collecties van Paar zijn een reactie op wat ik persoonlijk meemaak. De ‘Warrior’ collectie is bijvoorbeeld ontstaan tijdens een dag op een strand. Een klein meisje gaf me haar tekening van een vrouwelijke strijder. Ik had het op dat moment moeilijk op persoonlijk vlak en dit beeld gaf me kracht. Daarom hebben we een collectie gemaakt, geïnspireerd op historische vrouwelijke strijders. We hebben personages gekozen die op de ringen gesymboliseerd worden door zwaarden, schilden en speren.”

Hoe ziet u de rol van vrouwen in de sieradenindustrie vandaag de dag?

“Vanuit ondernemersperspectief is het leeuwendeel van de merken gecreëerd door vrouwen en wordt ook geleid door vrouwen. Maar de grote bedrijven en juwelen labels worden nog steeds voornamelijk door mannen geleid. Dit is interessant omdat het ontwerp gedeelte meer op de schouders van vrouwen terecht komt, terwijl de leidinggevenden mannen zijn. Ik denk in ieder geval dat we op de goede weg zijn. Er is bijvoorbeeld meer steun voor vrouwelijke bedrijven en bedrijven geleid door vrouwen. Maar de steun aan de juwelensector ontbreekt nog. Op het vlak van ambacht, verliezen we ook steeds meer terrein. En ondanks dat de juwelensector zich meer op vrouwelijke consumptie richt, zijn de ambachtslieden vaak man. Dat geldt ook voor ons atelier. Dit heeft te maken met hoe veel er in de technische sector wordt geïnvesteerd.”

Welke vrouwen inspireren u?

“Ik kom uit een familie van hele sterke vrouwen. Daarom zijn er veel vrouwen naar wie ik opkijk. Mijn oma’s hebben bijvoorbeeld de zorg voor hun gezin op zich genomen en werden zo een moederfiguur. Ook heb ik hele goede vrouwelijke bazen gehad naar wie ik opkijk en van wie ik veel heb geleerd. Er zijn echter ook veel mannen die mij gesteund hebben in mijn professionele groei.”

“Wat betreft ontwerpers, heb ik veel bewondering voor Stella McCartney. Niet alleen omdat zij werkt met ambachtslieden, maar ook omdat ze een streng duurzaamheidsbeleid voert met ambitieuze doelen.”

Is duurzaamheid belangrijk voor PAAR?

“Zeker weten. 60 tot 70 procent van de Paar-stukken zijn gemaakt van gerecyclede metaalsoorten. De klanten kunnen hun oude sieraden bij ons inleveren via onze speciale dienst, of stukken waarvan ze een onderdeel, of een stuk uit een set hebben verloren bijvoorbeeld. Wij smelten deze om en maken er een nieuw sieraad van. Op deze manier kopen ze geen nieuw stuk maar halen hun voordeel uit wat ze al hebben. We werken ook aan de processen. We zoeken bijvoorbeeld uit hoe we aan meer gerecycled zilver kunnen komen en dat we traceerbare edelstenen gebruiken. Ondanks dat dit heel moeilijk is in de edelsteenkunde, proberen we te achterhalen in welke omstandigheden de edelstenen die we gebruiken gedolven zijn. Ik heb een expertise in duurzaamheid en vind het belangrijk dat het bedrijf beperkte impact heeft op het milieu.”

Beeld: PAAR

Deze tekst is eerder verschenen op FashionUnited.MX. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.