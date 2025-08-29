Mexico schrapt belastingvrije import schoenen ter bescherming eigen industrie

De Mexicaanse regering heeft donderdag de afschaffing aangekondigd van een tijdelijke handelsregeling die de belastingvrije import van afgewerkte schoenen mogelijk maakte. Volgens president Claudia Sheinbaum heeft deze regeling de productie en werkgelegenheid in de sector geschaad.

Deze beslissing is de meest recente in een reeks maatregelen die de linkse regering heeft genomen om de binnenlandse industrie te beschermen tegen de concurrentie van belastingvrije importen uit grote producerende landen zoals China en andere landen. Dit gebeurt te midden van het wereldwijde handelsoffensief van president Donald Trump, waarbij Mexico, als grootste handelspartner van de Verenigde Staten, nauw betrokken is.

"Afgewerkte producten hoeven geen vergunning voor tijdelijke import te hebben. Daarom is er vanaf vandaag geen tijdelijke import meer voor afgewerkte schoenen", aldus Sheinbaum tijdens haar ochtendpersconferentie. De regering heeft niet bekendgemaakt uit welke landen de import afkomstig is die door de maatregel wordt getroffen. Volgens officiële gegevens uit 2024 zijn de belangrijkste leveranciers van schoenen en hoeden China, Vietnam, Indonesië, Italië en de Verenigde Staten.

Dit soort maatregelen heeft meestal geen invloed op landen waarmee Mexico vrijhandelsovereenkomsten heeft.

De vergunning voor tijdelijke import, goedgekeurd in 2021, stond nationale bedrijven toe om afgewerkte schoenen belastingvrij te importeren om ze met een ruime winstmarge te verkopen aan buitenlandse klanten, maar ook op de lokale markt.

Volgens het ministerie van Economische Zaken gaat het om 'misbruik' van een regeling die oorspronkelijk bedoeld was om de import van grondstoffen te bevorderen die worden gebruikt bij de vervaardiging van producten die uiteindelijk bestemd zijn voor de Amerikaanse markt.

Als gevolg hiervan exporteerde Mexico in 2024 minder dan één paar schoenen voor elk geïmporteerd paar, terwijl dat in 2021 nog zes paar schoenen per geïmporteerd paar was, aldus minister van Economische Zaken Marcelo Ebrard. "Deze maatregel stelt ons in staat om de banen in de schoenenindustrie te herstellen en te vergroten en de nationale productie te verhogen", voegde hij eraan toe.

Soortgelijke maatregelen werden in december 2024 genomen ter bescherming van de Mexicaanse textielindustrie, waaronder het heffen van tijdelijke invoerrechten op een reeks confectiekleding en grondstoffen en de uitbreiding van een lijst van textielproducten die zijn uitgesloten van het programma voor belastingvrije import.