MF Brands Group is van plan The Kooples te verkopen

De Zwitserse groep MF Brands Group, eigenaar van merken zoals Lacoste en Aigle, heeft maandag aangekondigd exclusieve onderhandelingen te zijn gestart met een Franse industriële groep om het merk The Kooples te verkopen. Deze stap maakt deel uit van een strategie om zich te richten op activiteiten die aansluiten bij de kernwaarden van het bedrijf.

De voorgenomen transactie betreft de overdracht van alle activiteiten met betrekking tot The Kooples aan Groupe Verdoso, een onderneming die gespecialiseerd is in investeringen in bedrijven die in moeilijkheden verkeren, aldus een verklaring van MF Brands Group die aan het persbureau AFP werd verstrekt.

Het Franse merk, opgericht in 2008 in Parijs door de gebroeders Elicha, biedt een collectie van toegankelijke luxe kleding en accessoires voor zowel dames als heren.

"Deze beslissing weerspiegelt de strategische ambitie van MF Brands om The Kooples te herpositioneren en het merk een veelbelovende toekomst te bieden, terwijl we ons tegelijkertijd richten op de ontwikkeling van premium en internationale merken die in lijn zijn met het DNA van de groep," aldus de verklaring.

Het project is nog onderworpen aan overleg met de vertegenwoordigers van het personeel, benadrukt de groep. MF Brands Group is actief in bijna 100 landen en heeft meer dan 2.400 winkels wereldwijd.