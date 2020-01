Microsoft-CEO verzoekt retailers mee te doen in ‘technologie-intens tijdperk’

New York - In zijn inaugurele rede tijdens de National Retail Federations 2020 Voice conferentie drong de CEO van Microsoft Satya Nadella er bij retailers op aan de “technologische intensiteit” te omarmen.

“Wat ik altijd aan retailers vertel, is dat je niet cool kunt zijn als je profiteert van andermans technologie,” zei Nadella, die zijn publiek vroeg om na te denken over welke technologie echt van henzelf is. “Je moet zelf cool zijn. Je moet trots zijn op de digitale mogelijkheden die je zelf hebt gebouwd. Ons doel is om retailers in staat te stellen mee te doen in het technologisch intensief tijdperk. Het gaat erom retailers te helpen om onafhankelijk met IT om te gaan - dat is onze missie,” concludeerde de Microsoft-CEO.

Technologische intensiteit betekent het bouwen van nieuwe mogelijkheden

“We verwijzen naar dit concept als technologische intensiteit - niet alleen technologie omwille van technologie, maar ook het gebruik ervan om nieuwe mogelijkheden te bouwen om je bedrijf te stimuleren,” zegt Shelley Bransten, corporate VP, Global Retail & Consumer Goods bij Microsoft.

Bransen haalde een recent onderzoek van Microsoft aan, waaruit blijkt dat ruim de helft van de retailers al IP bouwt met geavanceerde digitale technologieën. Deze retailers geloven dat dit de meest effectieve manier is om een concurrentievoordeel op te bouwen, met name op het gebied van klantervaring en levering van goederen en diensten. “Het toepassen van een nieuwe technologische benadering is momenteel de succesformule in de detailhandel,” concludeert Bransten.

Hierop doorgaand beweerde Nadella tijdens de conferentie dat de detailhandel over de meest waardevolle informatie beschikt die is gebaseerd op gegevens over consumentenbelangen, intenties, voorkeuren en acties. “Retailers genereren elk uur 40 terabyte aan data,” zei hij. “En niet zomaar data - het is het vraagsignaal voor de wereld.”

Intelligente verkoop begint bij kennis over de klant

Volgens Nadella “begint intelligente retail met het leren kennen van je klant”, en dient het om medewerkers meer mogelijkheden te geven, de digitale supply chain te verbeteren en de retailervaring te herdefiniëren.

Nadella noemde verschillende retailers die technologie inzetten om zichzelf opnieuw uit te vinden. Het is de moeite waard om te vermelden dat de H&M Group samenwerkt met Microsoft en partner Ombori om het recyclingsprogramma dat H&M in 2013 in de Verenigde Staten lanceerde, te herintroduceren met ‘slimme’ inzamelingsbakken die een boeiende klantervaring bieden. De bakken zijn voorzien van een digitaal scherm dat kortingscodes en deel-mogelijkheden (afbeeldingen, sociale prompts, etc.) aanbiedt aan klanten die kleding inleveren. Dankzij digitale weegschalen in de inzamelingsbakken heeft enkele winkel de mogelijkheid om de impact van klanten in realtime te kwantificeren.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited COM. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Tessa Guntlisbergen.

Beeld: Satya Nadella, Chief Executive Officer, Microsoft. Credits: NRF 2020 Vision, New York. National Retail Federation.