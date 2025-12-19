Mikuta zet in op expansie: start van wholesale, uitbreiding van het assortiment en verdere groeiplannen

Bij Mikuta staat alles in het teken van expansie. De eerste internationale locatie in de Nederlandse hoofdstad omvat ook een eigen showroom en markeert daarmee het startschot voor de wholesale-activiteiten. Na de opening spraken we met Mikuta-CEO Christian Goossens over verdere groeiplannen, de uitbreiding van het assortiment en de belangrijkste markten.

Meneer Goossens, u heeft zojuist uw nieuwe winkel in Amsterdam geopend. Waarom is de keuze op de Nederlandse markt gevallen?

Amsterdam is altijd al een van onze favoriete steden in Europa geweest. We zochten een locatie die past bij ons merkverhaal: levendig, creatief, internationaal en op een goede manier compact. Bovendien is de stad een belangrijk Europees knooppunt met veel toerisme en een van onze best presterende markten. Al met al voelde het als de perfecte match voor de opening van onze eerste internationale winkel.

De nieuwe winkel van Mikuta in Amsterdam Beeld: Mikuta

Heeft u al andere locaties op het oog?

We kijken voortdurend uit naar toekomstige locaties en denken al na over de volgende stappen. Grote metropolen als Londen en Parijs staan op onze radar. Ook de Verenigde Staten – met name New York en Los Angeles – vinden we erg interessant, omdat dit inmiddels onze grootste markt is. Op dit moment is er echter nog niets definitief bevestigd.

Tot nu toe was u alleen actief in het direct-to-consumer-segment. De winkel in Amsterdam heeft echter ook een showroom. Is dit het startschot voor de wholesale-activiteiten?

Ja, absoluut. Amsterdam is centraal gelegen en uitstekend bereikbaar, wat de stad de ideale locatie voor onze showroom maakt.

We wilden een ruimte creëren die dezelfde sfeer uitstraalt als onze winkels. We kijken ernaar uit om bestaande en toekomstige wholesalepartners te verwelkomen, zodat zij Mikuta zelf kunnen ervaren, onze core items kunnen zien en voelen, en een voorproefje krijgen van komende collecties.

Kunt u ons meer vertellen over uw wholesale-strategie?

We staan nog aan het begin van ons wholesale-avontuur. De winkel en showroom zijn pas twee weken geleden geopend, maar we hebben grote ambities. We zijn van plan om in het voorjaar van 2026 deel te nemen aan onze eerste vakbeurzen in Parijs en Kopenhagen en zijn al in gesprek met enkele toonaangevende warenhuizen. Er is nog niets concreet, maar de dynamiek is goed.

Mikuta FW25 Beeld: Mikuta

Hoeveel verkooppunten moeten uw producten eind 2026 aanbieden?

Voor 2026 ligt de focus op het leggen van de basis. Het is vooral belangrijk dat de supply chain onze uitgebreide distributie aankan. Daarnaast rekenen we op de exploitatie van onze twee flagshipstores, mogelijk drie tot vier pop-up locaties gedurende het jaar in Europa en ongeveer tien tot vijftien wholesalepartners.

Welke omzetverdeling streeft u na tussen wholesale en directe verkoop?

In de kern zijn we een direct-to-consumer-merk, en dat zal onze basis blijven. Onze eigen flagshipstores en een selectief wholesale-netwerk spelen echter een belangrijke rol. Op de lange termijn streven we naar een verdeling van ongeveer zeventig procent e-commerce, twintig procent wholesale en tien procent flagshipstores. Dit is een roadmap waarvan we de ontwikkeling over de komende vijf tot zeven jaar zien.

Gaat u ook samenwerken met online retailers of vertrouwt u volledig op uw eigen webshop?

Mogelijk met één of twee zorgvuldig geselecteerde platforms. We zijn echter niet van plan overal verkrijgbaar te zijn. Elke samenwerking moet zinvol en voordelig zijn voor beide partijen. Onze focus ligt op duurzame, gezonde groei, niet op brede distributie tegen elke prijs.

Welke markten presteren bijzonder goed in de directe verkoop?

We zijn sterk gestart in Centraal-Europa, met name in Duitsland, Frankrijk en Nederland. In de afgelopen twee jaar zijn de Verenigde Staten echter snel gegroeid en behoren nu, samen met Groot-Brittannië, tot onze belangrijkste markten.

Waar wilt u nog verder groeien?

We zien groei in twee dimensies. Ten eerste, de versterking van de band met onze community via fysieke ruimtes zoals onze nieuwe flagshipstore in Amsterdam. Deze winkels zijn niet alleen verkooppunten, maar ook ontmoetingsplekken om evenementen te organiseren en de wereld van Mikuta tot leven te brengen.

Ten tweede ontwikkelen we ons stap voor stap tot een breder lifestylemerk. We hebben altijd gezegd dat we niet alleen kleding ontwerpen, maar een levensstijl delen. De uitbreiding naar categorieën als home, geuren en andere lifestyleproducten voelt als een natuurlijke voortzetting van die visie. Onze focus ligt op organische groei, op een manier die trouw blijft aan ons DNA van authenticiteit, tijdloosheid en ongedwongenheid.

De nieuwe winkel van Mikuta in Amsterdam Beeld: Mikuta

Hoe verwacht u 2025 af te sluiten?

We liggen op koers om dit jaar een netto-omzet van 25 miljoen euro te behalen. Dat is voor ons een ongelooflijke mijlpaal. We hebben net ons zesjarig jubileum gevierd, wat volgens mij aantoont dat we nog maar net beginnen. De afgelopen jaren waren intensief, maar we zijn trots op wat we samen met ons team hebben opgebouwd.

Wat staat er nog op de planning voor 2026?

In 2026 ligt onze prioriteit bij het verder versterken van de kern van het merk. Dit betekent het verfijnen van onze collectie tot een gerichte capsule van tijdloze items die Mikuta echt vertegenwoordigen, en het uitbreiden van onze lifestyle-visie met eerste stappen in categorieën als home en geuren.

Gelijkertijd willen we onze fysieke merkbeleving verder ontwikkelen door middel van evenementen, community-momenten en ons groeiende winkelnetwerk. Alles wat we volgend jaar doen, wordt geleid door wat authentiek voelt voor onze ontwerptaal en de wereld die we eromheen bouwen.

Dit interview is schriftelijk in het Engels afgenomen.