Miljardenovername: Grote Amerikaanse modegroepen Tapestry en Capri Holding gaan samen verder

Modegroep Tapestry, Inc. neemt branchegenoot Capri Holdings Limited over. Het nieuws wordt door de twee partijen bevestigd in een persbericht, nadat vanochtend de geruchten over een mogelijke deal al verschenen in de Amerikaanse pers. Tapestry, Inc. telt 8,5 miljard dollar (7,7 miljard euro) neer voor concurrent Capri.

Tapestry, Inc. heeft voor de overname financiering gekregen via Bank of America N.A. en Morgan Stanley Senior Funding, Inc. Daarbij betaalt het de enorme overnamesom op basis van leningen, senior notes, en contant geld. Als onderdeel van de overname wordt ook een deel van de de schuld van Capri Holdings Limited afgelost.

Door de overname krijgt Tapestry, Inc. er nu drie merken bij. Het is zelf al in het bezit van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman. Hier worden nu Versace, Jimmy Choo en Michael Kors aan toegevoegd. De jaaromzet van Tapestry, Inc. zou hierdoor uit moeten komen op 12 miljard dollar, omgerekend 10,8 miljard euro in het afgelopen boekjaar. De operationele winst komt neer op ruim 2 miljard dollar (1,8 miljard euro). Het gezamenlijke bedrijf zal in totaal 33.000 medewerkers tellen.

"We zijn verheugd om de overname van Capri Holdings aan te kondigen - het verenigen van zes iconische merken en uitzonderlijke wereldwijde teams. Tapestry is een organisatie met een passie voor het bouwen van merken door middel van superieur design en vakmanschap en een niet aflatende focus op onze klanten,” aldus Joanne Crevoiserat, CEO van Tapestry, Inc., in het persbericht. Belangrijker nog is dat we een dynamisch, datagestuurd platform voor consumentenbetrokkenheid hebben gecreëerd dat ons succes heeft aangewakkerd en innovatie, flexibiliteit en sterke financiële resultaten heeft bevorderd. Vanuit deze sterke positie zijn we klaar om onze concurrentievoordelen te benutten voor een breder merkenportfolio. De combinatie van Coach, Kate Spade en Stuart Weitzman met Versace, Jimmy Choo en Michael Kors creëert een nieuw krachtig wereldwijd luxehuis, dat een unieke kans biedt om meer waarde te creëren voor onze consumenten, werknemers, gemeenschappen en aandeelhouders over de hele wereld."

John D. Idol, voorzitter en CEO van Capri Holdings Limited, vult aan: "De aankondiging van vandaag is een belangrijke mijlpaal voor Capri. Het is een bewijs van alles wat onze teams hebben bereikt bij het opbouwen van Versace, Jimmy Choo en Michael Kors tot de iconische en krachtige luxe modehuizen die ze vandaag de dag zijn. We zijn ervan overtuigd dat deze combinatie direct waarde zal opleveren voor onze aandeelhouders. Het zal ook nieuwe mogelijkheden bieden voor onze toegewijde werknemers over de hele wereld, nu Capri onderdeel wordt van een groter en meer gediversifieerd bedrijf. Door samen te gaan met Tapestry zullen we over meer middelen en mogelijkheden beschikken om de uitbreiding van ons wereldwijde bereik te versnellen, terwijl we het unieke DNA van onze merken behouden."