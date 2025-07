Miljardenovername Skechers door 3G Capital goedgekeurd door Europese Commissie

Investeringsmaatschappij 3G Capital Partners LP (‘3G Capital’) mag het Amerikaanse schoenenmerk Skechers overnemen, meldt de Europese Commissie dinsdag 1 juli in een persbericht. Hoewel beide bedrijven vanuit de Verenigde Staten opereren, vereisen hun activiteiten op de Europese markt goedkeuring van de Europese Commissie.

In mei kondigde Skechers de overname aan in een deal van ongeveer 9,4 miljard dollar (ongeveer 8,3 miljard euro). 3G Capital haalt daarmee Skechers van de beurs, en neemt het ontwerp, de productie en de verkoop van lifestyle- en sportschoenen van het merk over. Skechers behoudt het huidige leiderschapsteam en hoofdkantoor in Manhattan.

De Commissie oordeelt dat de overname de concurrentie niet schaadt. "De bedrijven opereren niet op dezelfde of aan elkaar gerelateerde markten," aldus het persbericht. De transactie wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2025 afgerond.