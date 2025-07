Miljoenenbedragen: Deze 15 modebedrijven haalden minstens een miljoen op afgelopen halfjaar

Wie een eigen bedrijf heeft weet dat er flink wat investeringen nodig zijn om een bedrijf lopend te houden. Het is dan ook niet gek dat het nieuws van kapitaalinjecties en financieringsrondes veel gedeeld wordt. FashionUnited zet voor u op een rij welke bedrijven de afgelopen maanden minstens 1 miljoen binnenhaalden.

Start-up Talon.One: 115 miljoen euro

De Duitse softwareaanbieder Talon.One, gespecialiseerd in loyaliteitsprogramma's en promoties voor bedrijven, heeft 135 miljoen Amerikaanse dollar (ongeveer 115 miljoen euro) aan groeifinanciering opgehaald in de eerste helft van 2025. Het opgehaalde bedrag wordt gebruikt om bedrijfsmogelijkheden in diverse sectoren te verdiepen en het leveren van AI-voorspellende inzichten.

Textielrecyclingbedrijf Circ: 25 miljoen dollar

Het Amerikaanse textielrecyclingbedrijf Circ heeft 25 miljoen dollar opgehaald in een financieringsronde. De investering ondersteunt de opschaling van Circ’s technologie naar industriële productie en de bouw van Circ’s eerste fabriek op industriële schaal.

Circ recycleert gemengde stoffen, zoals polyester-katoen, en werkte eerder samen met onder andere Zara. De technologie van Circ wordt gezien als baanbrekend in de circulaire mode-industrie, ondanks uitdagingen in de sector rond financiering en commerciële opschaling.

Circ heeft al meerdere keren hoge bedragen binnengehaald. Zo ontving het in 2023 al 25 miljoen dollar aan financiering en in 2022 was het bedrag zelfs 30 miljoen dollar.

AI-bedrijf Tracksuit: 25 miljoen dollar

Nog eens 25 miljoen dollar wordt in het eerste halfjaar opgehaald door Amerikaans bedrijf Tracksuit. De kapitaalinjectie wordt ingezet op de internationale activiteiten uit te breiden.

Tracksuit verzamelt merkdata met behulp van kunstmatige intelligentie. Deze data kan weer gebruikt worden door merken om belangrijke statistieken te monitoren. Zo gaat het om merkbekendheid, maar ook algemene perceptie in internationale markten.

Recyclingbedrijf DePoly: 23 miljoen dollar

Zwitserse start-up DePoly richt zich op het recyclen van pet- en polyesterafval. Het wil dit inzetten om nieuwe grondstoffen te realiseren. De kapitaalinjectie van 23 miljoen dollar wordt ingezet om een productiefaciliteit te openen in 2027.

Techbedrijf Fairly Made: 15 miljoen euro

Frans bedrijf Fairly Made helpt andere bedrijven hun toeleveringsketen te traceren. Door het traceren van de keten kan ook de ecologische en sociale impact van de gemaakte producten gemeten worden.

De financiering van 15 miljoen euro wordt ingezet om het technologieplatform verder te ontwikkelen, het team uit te breiden en wereldwijde expansie te stimuleren.

Textielinnovator Gen Phoenix: 15 miljoen dollar

Binnen textielinnovatie is er veel variatie. Het Britse Gen Phoenix richt zich op gerecycled leervezelmateriaal. Het bedrijf kreeg een financiering van 15 miljoen dollar mede dankzij modegroep Tapestry.

Gen Phoenix geeft aan dat de investering het bedrijf in staat stelt om uit te breiden naar nieuwe categorieën en wereldwijde markten. Ook kunnen ze hun productie-infrastructuur in hun Britse fabriek, met een capaciteit van ruim 5,5 miljoen vierkante meter per jaar, opschalen. Bovendien kunnen ze de research & development en commercialisering van hun volledig circulaire leeroplossing, die afval van consumenten en producten aan het einde van hun levensduur integreert, versnellen.

Materiaal innovator Simplifyber: 12 miljoen dollar

Simplifyber haalt in het voorjaar van 2025 een financieringsronde van 12 miljoen dollar op. Het bedrijf staat bekend om de innovaties op basis van bio-based materialen. De kapitaalinjectie van 12 miljoen wordt ingezet om de wetenschap achter het materiaal en de werktuigbouwkundige capaciteiten te versterken. Daarnaast moet de productie worden uitgebreid, business development en partnerschappen worden versneld en nieuwe faciliteiten gebouwd worden.

Hardloopspecialist Satisfy: 11,3 miljoen euro

Franse hardloopspecialist Satisfy wil verder groeien in kernmarkten en krijgt ter ondersteuning daarvoor 11,3 miljoen euro. Het doel is om verder te groeien in de Verenigde Staten en Zuid-Korea, de belangrijkste directe verkoopmarkten van het merk, en om partnerships uit te breiden in belangrijke wholesale-markten zoals Groot-Brittannië, Italië, Japan en Scandinavië.

Tweedehandsspeler Faume: 8 miljoen

Met het oog op Europa heeft modebedrijf in de tweedehandssector Faume 8 miljoen euro aan nieuw kapitaal opgehaald. Het bedrijf heeft al partnerschappen met diverse Franse merken, maar wil nu ook meer merken uit Italië en het Verenigd Koninkrijk aansluiten.

Het Franse bedrijf verduidelijkt dat de financieringsronde het in staat zal stellen haar commerciële en technische teams te versterken en dat het zo 150 merken binnen 4 jaar zou moeten kunnen begeleiden. Bovendien is Faume van plan om in de loop van het jaar haar Artificial Intelligence van "Dynamic pricing" in productie te nemen.

Maar dat is niet alles. Het bedrijf is van plan om op termijn ook zijn eigen technologie en geïntegreerde logistiek beschikbaar te stellen aan de Noord-Amerikaanse en Aziatische markten.

Menstruatieondergoedbedrijf Snuggs: 5 miljoen euro

Snuggs is een opvallend bedrijf in deze lijst, het is namelijk geen textielrecycler of materiaalinnovatie maar een menstruatieondergoedbedrijf. Het merk heeft een financiering van 5 miljoen euro opgehaald en wil daarmee de aanwezigheid in de retail vergroten en haar klantenbestand uitbreiden. Over het algemeen droomt Snuggs ervan om premium menstruatieondergoed een mainstream alternatief te maken voor wegwerpmenstruatieproducten.

Kleurinnovator Living Ink: 3 miljoen dollar

Living Ink biedt milieuvriendelijke alternatieven voor inkt en pigmenten. Deze pigmenten worden gemaakt van afgedankte algencellen en ander biologisch afval.

Om de productie te vergroten en kosten te verlagen heeft het bedrijf een investering van 3 miljoen dollar opgehaald. Zo wordt er een pilotfabriek gebouwd. Pigmenten van het bedrijf worden al gebruikt door bedrijven als Ganni, Patagonia, Nike, Coach, New Balance en Stella McCartney.

Innovator Brightplus: 2 miljoen euro

Fins bio-tech bedrijf Brightplus ontwikkelt bio-based materialen die zowel hernieuwbaar als recyclebaar zijn. Het maakt gebruik van industriële reststromen om textielcoatings te maken.

De investering van 2 miljoen euro zal ingezet worden om de BrightBio-coatingtechnologie van Brightplus op te schalen van pilot naar volledige industriele productie.

Biotechbedrijf Sparxell: 1,9 miljoen euro

Britse start-up Sparxell haalt in het eerste halfjaar van 2025 1,9 miljoen euro op. Het bedrijf krijgt financiering van de Europese Innovatieraad. Sparxell focust zich op het maken van natuurlijke kleurstoffen.

Het succes van Sparxell is te danken aan de biologisch afbreekbare pigmenten. Deze pigmenten leveren verbluffende kleurresultaten die beter presteren dan synthetische alternatieven, zonder chemicaliën op basis van fossiele brandstoffen. In plaats daarvan is de inspiratie uit de natuur gehaald om kleur te creëren.

Brightfiber Textiles: 1,2 miljoen euro

Nederlands kleding- en stoffenbedrijf Brightfiber Textiles heeft eerder dit jaar een duurzame upcycle hub geopend. Om te helpen bij de verwezenlijking van de hub kreeg het bedrijf een subsidie van 1,2 miljoen euro.

De upcycle hub moet jaarlijks tot drie miljoen kilo textielafval verwerken, wat neerkomt op een geschatte besparing van 13.149 ton CO₂ en meer dan 50 miljoen hectoliters water. Naast de milieuwinst verwacht Brightfiber Textiles ook economische voordelen, zoals het stimuleren van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijven in de textielsector.

Kledingverhuurplatform Dressr: 1 miljoen euro

Als afsluiter van deze lijst is er het Belgische Dressr. Het kledingverhuurpaltform heeft in juni een financiering van 1 miljoen euro bekendgemaakt. Het geld wordt ingezet om de groei in België te versnellen, het platform technologisch te versterken en de stap naar de Nederlandse markt mogelijk te maken.