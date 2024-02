Miljoeneninvestering: Nieuwe winkels, een nieuw distributiecentrum en meer banen bij Primark

Het is bedrijvig bij Primark. De modeketen doet vandaag twee grote aankondigingen via een persbericht. Te weten: Primark zal in 2024 meer dan 100 miljoen pond (117,2 miljoen euro) investeren in uitbreiding in het Verenigd Koninkrijk en opent een nieuw distributiecentrum in de VS.

Temidden van haar 50-jarig bestaan in de Great British High Street investeert Primark in het Verenigd Koninkrijk. De modeketen creëert naar eigen zeggen dit jaar zo’n 700 banen in de detailhandel van het VK, waarmee meer dan 75 miljoen pond (87,80 euro) aan nieuwe investeringen in de detailhandel worden gedaan.

Primark in het Verenigd Koninkrijk. Credits: Primark

De moderetailer laat ook weten prominenter te willen zijn in het zuiden van de VS. En dat gaat lukken: het nieuwe distributiecentrum van Primark in Jacksonville, Florida, heeft een oppervlakte van meer dan 550.000 vierkante meter. Daarnaast heeft Primark vier nieuwe huurovereenkomsten aangekondigd met de intentie om nieuwe winkels te openen in de Zuid-Amerikaanse staten Virginia, Maryland, Texas en Tennessee.

Het nieuwe distributiecentrum van Primark in Jacksonville, Florida. Credits: Primark

Primark is in 1969 in Ierland opgericht en streeft ernaar betaalbare keuzes te bieden voor iedereen. In de winkels vind je alledaagse benodigdheden en de laatste trends in dames-, heren- en kinderkleding. Primark blijft groeien, en heeft op dit moment meer dan 80.000 werknemers in 16 landen in Europa en de VS. Wereldwijd heeft de modeketen ruim 400 winkels. Primark heeft als doel om eind 2026 530 winkels meer te hebben, waaronder in de opkomende markt Hongarije.