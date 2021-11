Miljoeneninvestering voor schoenenmerk Etq

Het schoenenmerk Etq heeft een miljoeneninvestering ontvangen, zo blijkt uit een persbericht. Deze investering gaat gepaard met het aansluiten van Sebastian Monteban, de CEO en oprichter van Brandfield, bij het bedrijf.

Hoe groot de investering is die Monteban met zich meebrengt, wordt niet bekend gemaakt. Etq schrijft wel dat met de kapitaalinjectie het bedrijf de productinnovatie kan versnellen en ‘haar vleugels uit kan slaan naar landen als de UK, Duitsland en Frankrijk’. Daarnaast zal de focus op de thuismarkt ook worden geïntensiveerd. De komende maanden zal het productportfolio van Etq uitgebreid worden met ‘meer wardrobe essentials’, aldus het bedrijf in het bericht.

De samenwerking met Monteban en eerdere investeerder Adriaan Mol stelt Patrick van der Woude, de oprichter van Etq, in staat om zich volledig te focussen. “Hierdoor kan ik mij volledig concentreren op mijn levenswerk: de essentiële schoen perfectioneren. Het is als de Porsche 911, de essentie van het model blijft onaangetast, iconisch, maar onder de motorkap schuilen de laatste technologieën.”

Monteban over de samenwerking in het persbericht: “Ik ken niemand die het vak van het schoenen maken zo goed beheersen als de jongens van Etq. Samen zorgen we ervoor dat meer consumenten dat gaan ontdekken.” Over de investering zegt hij: “Ik heb altijd een zwak gehad voor kwalitatieve, duurzaam gemaakte lederwaren. Wie de schoen past trekke hem aan. En ik pas hem.”

Etq is in 2010 opgericht in Amsterdam door onder andere Patrick van der Woude en Hugo Castermans. De collectie van Etq is te vinden bij retailers zoals 1 Amsterdam, Calico Jack, De Bijenkorf en Baskèts.