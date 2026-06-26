Miljoenenkrediet voor Duits warenhuisketen Galeria – sluitingen gepland

Galeria krijgt ademruimte: de noodlijdende Duitse warenhuisketen ontvangt een nieuwe kredietfinanciering van maximaal 160 miljoen euro. Dat meldt een woordvoerster donderdag aan het Duitse persbureau dpa in Düsseldorf. Volgens informatie van dpa staan er tegelijkertijd meer filiaalsluitingen op de planning.

De kredietlijn is afkomstig van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Gordon Brothers, met de voorraad van Galeria als onderpand. De onderhandelingen duurden weken. Voorwaarde voor de toezegging was een rapport van adviesbureau AlixPartners over de economische situatie van Galeria. Eerder berichtten ook ‘Handelsblatt’ en ‘Wirtschaftswoche’ over het nieuwe krediet.

Het geld is gekoppeld aan een saneringsplan met een looptijd van drie jaar, dat nu wordt uitgevoerd. De retailer onderzoekt onder andere welke locaties rendabel zijn en onderhandelt met verhuurders over huurverlagingen en flexibelere voorwaarden. “We lichten het hele filialennetwerk door, want elke vestiging moet in de toekomst economisch levensvatbaar zijn”, zegt Galeria-directeur Tilo Hellenbock. Als reden voor de maatregelen noemt het bedrijf onder andere het aanhoudend zwakke consumentenvertrouwen in de fysieke detailhandel.

Bestaand krediet wordt afgelost

Ongeveer 30 van de huidige 83 warenhuizen worden als onzeker beschouwd en extra grondig onder de loep genomen. Galeria heeft over drie jaar waarschijnlijk een aanzienlijk kleiner filialennetwerk, aldus betrokkenen die op de hoogte zijn van de plannen, tegenover dpa. Volgens Hellenbock wordt echter ook overwogen om op voormalige locaties opnieuw filialen te openen.

Het is onduidelijk hoeveel van het nieuwe geld overblijft voor investeringen, bijvoorbeeld in de filialen. Eerst wordt een lening van minderheidsaandeelhouder Bain Capital afgelost. Naar verluidt gaat het om ongeveer 80 miljoen euro.

Daarnaast zijn er nog openstaande huurbetalingen. Verschillende verhuurders klaagden onlangs dat Galeria de huur niet of slechts gedeeltelijk betaalde. Het bedrijf gaf als reden liquiditeitsschommelingen en gaf toe de verhuurders om uitstel van betaling te hebben gevraagd. Een eigenaar meldde aan dpa dat de openstaande posten inmiddels zijn voldaan. Elders klonk het echter dat er nog twee maanden huur openstaan.

Bovendien is er geld nodig voor de bestelling van goederen voor het herfst- en winterseizoen. Recent probeerde Galeria met grote kortingsacties de omzet te stimuleren.

Drie faillissementen in vier jaar

Verdere filiaalsluitingen kunnen aanzienlijke extra kosten met zich meebrengen, zoals voor sociale plannen, ontslagvergoedingen voor werknemers en schadevergoedingen aan verhuurders. Al in maart kondigde de winkelketen aan de huurcontracten van acht filialen opnieuw te willen onderhandelen. Sluitingen werden destijds niet uitgesloten.

Galeria heeft ongeveer 12.000 medewerkers. Begin 2024 vroeg het concern voor de derde keer in vier jaar tijd het faillissement aan. De reden hiervoor was onder meer de financiële problemen van moederbedrijf Signa. In de zomer van 2024 werden negen vestigingen gesloten. Sindsdien is Galeria eigendom van de Amerikaanse investeringsmaatschappij NRDC en een participatiemaatschappij van ondernemer Bernd Beetz. Na onderhandelingen met de verhuurders wist de keten de huurlasten aanzienlijk te verlagen.

Beetz zegt dat Galeria ‘na de krediettoezegging voorlopig door kan, maar de situatie blijft gespannen’. De randvoorwaarden waren voor de warenhuisketen vorig jaar ‘bijzonder ongunstig’. “We hebben nu het voortbestaan op korte termijn veiliggesteld, maar we willen ook een duurzaam en solide toekomstperspectief creëren”, voegt de mede-eigenaar toe.

Gordon Brothers is geen onbekende naam binnen het bedrijf. De investeerder organiseerde jaren geleden de uitverkoop in Kaufhof- en Karstadt-filialen voorafgaand aan hun sluiting.