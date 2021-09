Mim-Pi krijgt nieuw leven door Beebielove B.V.

Merkenleverancier Beebielove B.V. neemt meisjeskledingmerk Mim-Pi over, dat maakt Beebielove bekend middels een persbericht. Eerder dit jaar kondigde Leonora Nieuwenhuizen, de oprichter van Mim-Pi, bekend te stoppen met haar meisjeskledingmerk.

Peter Korver, eigenaar van Beebielove B.V. ziet de toevoeging van Mim-Pi aan zijn merken als uitgelezen kans zijn positie op de internationale baby- en kinderkledingmarkt te versterken. Met de komst van Mim-Pi bouwt de merkenleverancier nu aan de voorkant aan vier verschillende consumentenmerken, zo is te lezen. Andere merken die onder Beebielove B.V. vallen zijn Little Miss Juliette, Jumping the Couch en natuurlijk Beebielove. “Onder mijn leiding zijn we bij Beebielove hard aan de slag met de collectieontwikkeling voor komende seizoenen en met onze toekomst- en expansieplannen en Mim-Pi past hier fantastisch bij”, aldus Korver in het persbericht.

Aan de achterkant houdt het bedrijf zich bezig met wordt gewerkt aan een ‘optimaal rendement’ voor klanten door de kostenstructuur. Beebielove B.V. levert vanuit zijn eigen magazijn.