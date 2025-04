Minder karton en minder lijm: Bol bespaart 28 procent CO2-uitstoot dankzij nieuwe inpakmethode

Bol verbetert zijn verpakkingstechniek en bespaart daarmee 28 procent CO2-uitstoot. Het e-commerceplatform heeft zijn inpakmachines voor bestellingen van één artikel omgebouwd, waardoor het minder karton en minder lijm gebruikt, zo maakt Bol bekend in een persbericht. Bol is het eerste e-commercebedrijf in Europa dat gebruik maakt van de nieuwe ombouwtechnologie in samenwerking met fabrikant CMC.

Ongeveer 25 procent van alle dagelijkse pakketten die worden verwerkt in het distributiecentrum in Waalwijk, worden ingepakt door de ‘mono-inpakmachines’. Deze machines verbruiken 27 procent minder karton en 60 procent minder lijm, zo is te lezen. Dit resulteert in een CO2-uitstootvermindering van 28 procent.

Bol draaide tijdens de feestdagen van 2024 een pilot met twee ‘mono-inpakmachines’. De pilot was succesvol, dus gaat het e-commerceplatform de komende twee jaar de andere tien machines ook transformeren in ‘mono-inpakmachines’.