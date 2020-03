Minder verlies voor J.Crew in FY2019

J.Crew Group, Inc. rapporteert over fiscaal 2019 een omzet van 2,54 miljard dollar (2,29 miljard euro), wat neerkomt op een groei van 2 procent. Het nettoverlies van het Amerikaanse modebedrijf bedroeg 78,8 miljoen dollar (70,9 miljoen euro), ten opzichte van 120,1 miljoen dollar (108,1 miljoen euro) in het voorgaande jaar.

Waar de omzet van dochtermerk J.Crew in het boekjaar met 4 procent daalde naar 1,7 miljard dollar (1,5 miljard euro), steeg de omzet van het Madewell-dochtermerk met 14 procent naar 602,4 miljoen dollar (542,1 miljoen euro).

Over de laatste drie maanden van fiscaal 2019 rapporteert het bedrijf een omzet van 747,2 miljoen dollar (672,4 miljoen euro), wat neerkomt op een stijging van 2 procent. De omzet van J.Crew daalde in het kwartaal met 2 procent, terwijl Madewell een omzetgroei van 13 procent realiseerde. De nettowinst bedroeg 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro).

“Onze resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar weerspiegelen vooruitgang bij J.Crew, aangedreven door sterke brutomarges en de versnelde verbeteringen dankzij ons programma voor kostenoptimalisatie, evenals voortdurende groei bij Madewell,” verklaart Michael J. Nicholson, voorzitter en COO van J.Crew Group, over de cijfers.

Het bedrijf beschikt momenteel over 182 winkels van het J.Crew-merk, en 140 filialen van Madewell.