Minder vertraging voorspeld bij pakjesdiensten in december

De drukte bij bezorgdiensten in de maand december lijkt mee te vallen blijkt uit een onderzoek van transport management bedrijf Wuunder. Voor het eerst in een maand tijd is geen vertraging voorspeld bij pakketdiensten. Wuunder analyseerde de nieuwste data voor de maand december en deelde de resultaten in een persbericht.

In week 50 doet een gemiddeld pakketje er precies een dag over van pick-up tot delivery, ontdekte Wuunder. Afgelopen week was gemiddeld slechts 7 procent van de pakketten vertraagd, blijkt uit het onderzoek. De week daarvoor (week 48), één van de drukste pakket-weken van het jaar vanwege de Black Friday kortingen, werd één op de vijf (18 procent) pakketjes met vertraging bij de klant bezorgd. Van de vorige week verstuurde pakketten was afgelopen maandag 2,7 procent nog niet bezorgd.

Alleen in de provincie Groningen moesten mensen nog lang op hun pakketjes wachten. Tien procent van de pakjes werd hier met vertraging bezorgd, toont het onderzoek van Wuunder aan. In Zeeland verliep de bezorging zonder al te veel problemen. Hier werd 95 procent van de pakjes binnen een dag bezorgd.