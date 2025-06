Minder winkels in Noord-Holland, vooral krimp in Amsterdam

De detailhandel in Noord-Holland krimpt langzaam verder. Dat blijkt uit de Monitor Detailhandel 2024–2025. Toch blijft het leegstandspercentage stabiel, omdat panden vaak snel weer worden ingevuld of een nieuwe functie krijgen.

Samenvatting De detailhandel in Noord-Holland krimpt, maar het leegstandspercentage blijft stabiel door snelle herinvulling en herbestemming van panden.

Personeelstekorten, corona-schulden en vergrijzing zijn belangrijke oorzaken voor de afname van het aantal winkels, vooral in middelgrote winkelgebieden.

Amsterdam verliest de meeste winkels en winkeloppervlakte, terwijl de provincie inzet op clustering van winkels om winkelgebieden aantrekkelijk te houden.

De provincie telt momenteel 4,13 miljoen vierkante meter winkelvloeroppervlakte. Ondanks een afname in het aantal winkels blijft de leegstand op 5 procent staan. Noord-Holland behoort daarmee tot de provincies met de laagste leegstand in Nederland.

Faillissementen, uitbreidingen en herbestemmingen

In januari 2025 telt Noord-Holland 14.380 fysieke verkooppunten. Jaarlijks verdwijnen er gemiddeld zo’n 300 winkels. Vooral middelgrote winkelgebieden zien het aantal winkels teruglopen. Volgens de Monitor Detailhandel 2024–2025 zijn personeelstekorten, het aflossen van coronaschulden en vergrijzing belangrijke oorzaken voor deze afname.

De monitor noemt enkele ketens die in 2024 failliet gingen, zoals Bristol en Esprit. Tegelijkertijd breidden andere retailers hun aanwezigheid juist uit, waaronder Wibra en kledingmerk Mr. Marvis. Deze bewegingen zorgen voor dynamiek in het winkellandschap, maar leiden niet tot een toename in leegstand.

Ondanks het dalende aantal winkels blijft de leegstand in Noord-Holland stabiel. Veel panden worden snel opnieuw ingevuld of krijgen een andere functie. Gemiddeld wordt 4 procent van de verdwenen winkels omgezet in woonruimte. Daarnaast worden kleine panden vaker samengevoegd tot grotere winkelunits of herontwikkeld voor andere commerciële doeleinden.

Amsterdam verliest de meeste winkels

In 31 van de 44 Noord-Hollandse gemeenten nam het aantal winkels af. De grootste daling vond plaats in Amsterdam (min 84 winkels), gevolgd door Alkmaar (min 32) en Hilversum (min 23). In de regio Gooi en Vechtstreek zijn de sluitingen relatief sterk, met name in Gooise Meren (min 21 winkels).

Amsterdam verloor daarnaast bijna 10.000 vierkante meter aan winkeloppervlak. Vooral in Centrum Zuidoost (min 5.700 vierkante meter) en Klaprozenweg (min 3.300 vierkante meter) was sprake van stevige krimp. Nieuwbouw in gebieden als Amstel en Weespersluis zorgt deels voor compensatie. In Heemskerk, Diemen en Blaricum kwamen er juist enkele winkels bij.

Provincie zet in op clustering

Volgens het nieuwe provinciale Detailhandelsbeleid 2025–2033 is clustering van winkels essentieel om winkelgebieden aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Gebieden met een breed aanbod "trekken meer bezoekers en functioneren economisch beter."

“Winkelgebieden met een gevarieerd assortiment worden beter bezocht. Clustering versterkt de structuur van de detailhandel en ondersteunt duurzaam ruimtegebruik,” aldus de provincie.