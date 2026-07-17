Minerva Alonso (GCSW): “We hebben de catwalk nu op het ideale moment van het jaar geplaatst”

Madrid – Tijdens de afgelopen editie van Gran Canaria Swim Week (GCSW), die van 24 tot 27 juni op het eiland Gran Canaria plaatsvond, hadden we opnieuw de gelegenheid voor ons traditionele ‘tête-à-tête’ met Minerva Alonso. Zij is minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria en in die hoedanigheid de belangrijkste politieke en organisatorische verantwoordelijke voor het evenement. Een platform dat, zoals zij zelf benadrukt, met elke nieuwe editie het eiland promoot en consolideert als een gespecialiseerde ‘hub’ voor badmode.

Deze jubileumeditie viert het 30-jarig bestaan van de catwalk. De editie wordt echter vooral gekenmerkt door de historische datumwijziging in de kalender. Tijdens ons interview met Alonso bespreken we diverse onderwerpen. Dit varieert van de verschuiving van de GCSW-vieringen van oktober naar juni tot de strategieën voor de consolidatie en versterking van het evenement. Het doel is niet alleen de positie als ‘de enige badmodecatwalk van Europa’ te versterken, maar ook het hele industriële ecosysteem van badmode op het eiland. Voor deze ambities spelen de investeringen van de Eilandraad van Gran Canaria een cruciale rol. Deze investeringen gaan naar het steunprogramma voor de textielindustrie, Gran Canaria Moda Cálida. Daarnaast zijn de verschillende allianties en samenwerkingsovereenkomsten met internationale associaties van groot belang. De belangrijkste overeenkomsten zijn die met entiteiten die, net als GCSW, deel uitmaken van de European Fashion Alliance. Hieronder vallen de Bucharest Fashion Week en de British Fashion Council (BFC). Met hen heeft GCSW tijdens deze editie van 2026 een ‘eerste contact’ gelegd.

1.- Wat is uw oordeel over deze jubileumeditie van GCSW en de vele nieuwe veranderingen die jullie in het evenement hebben doorgevoerd?

Eigenlijk passen ze allemaal binnen het internationaliseringsplan dat we enkele jaren geleden zijn gestart. Dit plan heeft geleid tot de Badmodeweek die we vandaag de dag hebben. Met deze editie bereiken we de achttiende editie van de catwalk.

2.- Maar het is in ieder geval een evenement dat dit jaar zijn 30-jarig jubileum viert.

Dat klopt. Dit alles is ontstaan uit een zeer lokaal evenement, hier op het eiland opgezet om de kleine modeateliers van Gran Canaria te ondersteunen. Het is uiteindelijk uitgegroeid tot dit professionele, internationale en gespecialiseerde evenement voor badmode. Een evenement waar we niet alleen merken van elders ontvangen, maar waar we via de European Fashion Alliance ook een nauwe relatie onderhouden met de verschillende Europese ‘Fashion Councils’. En dan hebben we het nog niet eens over de gespecialiseerde, internationale en nationale media die de gebeurtenissen op de catwalk op de voet volgen. Alles overziend, zijn we bij het GCSW-team erg blij met de resultaten. Niet alleen van deze editie, maar van elke Badmodeweek van Gran Canaria die we de afgelopen jaren hebben georganiseerd. Met elke editie zetten we een nieuwe stap in de consolidatie van ons eiland als specialist in badmode, in ‘swimwear’.

Van links naar rechts: Antonio Morales, president van de Eilandraad van Gran Canaria; de Duitse influencer Leonie Hanne; en Minerva Alonso, minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria. Credits: Gran Canaria Swim Week.

3.- In het kader van deze inzet hebben we in 2026 een ingrijpende verandering gezien: de verplaatsing van de catwalk op de kalender. Is deze aanpassing van de data blijvend voor de komende edities?

De nieuwe data zijn definitief. We hebben het evenement nu op het ideale moment van het jaar geplaatst. Dit is om aan te sluiten bij de internationale beurs White Milano, waarmee we een nauwe samenwerking hebben en waarvan de volgende editie in september gepland staat. Ook sluiten we aan bij Momad, waarvan de nieuwe editie deze juli in Madrid begint, en bij de tentoonstellingskalender van Parijs. We kunnen zeggen dat we onze plek hebben gevonden en dat we na deze datumwijziging niet meer zullen veranderen. Ik wil benadrukken dat deze verandering niet eenzijdig door de Eilandraad is genomen. Het besluit is genomen op basis van extern advies. Dit advies kwam van zowel internationale als nationale spelers in de sector, en in het bijzonder van de Asociación Creadores de Moda de España en een belangrijk Spaans modeproductiebureau als ESMA.

4.- Een andere, minder structurele maar wel belangrijke verandering voor de uitstraling van de catwalk, was de verplaatsing van de buitenshows dit jaar. Voor het eerst sinds hun terugkeer in 2024 verhuisden ze van Pasito Blanco naar Perchel Beach Club. Hoe ziet de strategie er voor de komende edities uit?

Voor de buitenactiviteiten evalueren we altijd verschillende opties. Zoals u zegt, hebben we de shows twee jaar lang in Pasito Blanco gehouden. Dit jaar waren we voor het eerst in Perchel. Na afloop van deze editie zullen we evalueren hoe het op deze locatie is gegaan. We bekijken dan of we het herhalen, of we daar een tweede editie kunnen houden, of dat er een ander alternatief is. Het belangrijkste is dat we de opening van de Badmodeweek in ieder geval buiten blijven organiseren. Dit doen we omdat we de waarden van dit eiland willen uitdragen. Deze waarden identificeren ons en komen voort uit onze omgeving.

“Met elke editie zetten we een nieuwe stap in de consolidatie van ons eiland als specialist in badmode.” Minerva Alonso, minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria.

5.- Dit is geen officieel aangekondigde verandering, maar op communicatievlak lijkt de catwalk ook veranderingen door te voeren. Bijvoorbeeld door meer ‘micro-influencers’ aan te trekken voor zichtbaarheid, terwijl voor het ‘gezicht’ van elke editie meer professionele profielen worden ingezet.

Dat klopt. We zetten inderdaad in op die strategie en, zoals u zegt, op professionalisering. We verwelkomen modellen die op internationale catwalks lopen en in publicaties verschijnen. Niet alleen in tijdschriften, maar vooral in zeer gespecialiseerde modemedia. Het voortzetten van deze communicatie- en imagolijn geeft ons meer geloofwaardigheid bij het publiek in de modesector dat voor ons echt van belang is.

6.- De catwalk presenteert zich nog steeds als de enige gespecialiseerde badmodeshow van Europa. Toch zien we elk jaar een groeiend aantal platforms in dezelfde sector die zich proberen te consolideren. Een voorbeeld is de ‘Ibiza Swim Week’, die in juni haar derde editie vierde. Kan dit een risico vormen voor het doel om het eiland te versterken als een gespecialiseerde ‘hub’ voor badmode?

Ik heb geen contact gehad met dat evenement. GCSW blijft in ieder geval de enige gespecialiseerde badmodecatwalk in Europa die lid is van de European Fashion Alliance. Daardoor is het de enige die als zodanig erkend is. Het is ook de enige van waaruit we samenwerken met de Asociación de Creadores de Moda de España en de andere organisaties in onze coalitie. Los daarvan, en als dat hun doel is, vind ik het geweldig dat een regio inzet op zijn ambacht en mode. Dat is wat de Eilandraad al 30 jaar doet met het programma Gran Canaria Moda Cálida. Ik denk dat andere regio's, niet alleen in Spanje maar in heel Europa, dit initiatief zouden moeten proberen na te volgen. De afgelopen maanden heb ik lezingen gegeven in Berlijn en Barcelona. Bij beide gelegenheden heb ik benadrukt dat de Eilandraad van Gran Canaria de enige openbare instelling is met een dergelijk promotieprogramma voor onze mode. Vanuit dit programma organiseren we niet alleen deze catwalk. We hebben ook verschillende werklijnen gericht op de modesector. Voor deze initiatieven bestemmen we dit jaar in totaal meer dan 3 miljoen euro.

Openingsdag van Gran Canaria Swim Week 2026 vanuit de ‘beach club’ Perchel op Gran Canaria, 24 juni 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

7.- Nu we het over cijfers hebben, wat is de geschatte opbrengst van deze investeringen?

Wat de catwalk betreft, hebben we de economische impact van de Badmodeweek over de afgelopen drie jaar geanalyseerd. De impact ligt tussen de 6,2 en 6,3 miljoen euro. Maar bij de laatste editie in 2025 schoot dit omhoog naar 10,3 miljoen euro.

8.- Maar als we verder kijken dan de catwalk zelf, wat is de impact van die investeringen op het industriële ecosysteem van de badmode op Gran Canaria?

Bij de Eilandraad van Gran Canaria beschikken we niet over die gegevens, omdat we niet de statistische analyse-instrumenten hebben om ze te verkrijgen. Dat betekent niet dat we niet incidenteel een studie over de sector kunnen uitvoeren. De statistische ontwikkeling moet echter worden opgesteld door de regering van de Canarische Eilanden, via het ISTAC, het Canarische Instituut voor de Statistiek. Zij zijn verantwoordelijk voor de statistische studies over de economische sectoren van de eilanden, zoals de textielsector. Overigens hebben we sinds 2023 geen gegevens meer over die sector.

9.- Welke recente indicatoren heeft de Eilandraad van Gran Canaria dan wel over de badmode-industrie op het eiland en de ontwikkeling daarvan?

Hoewel we, zoals gezegd, niet over gedetailleerde informatie beschikken, bleek uit de laatste studie over zelfstandig ondernemerschap op het eiland wel dat het aantal zelfstandigen in de textielsector tussen 2019 en 2023 met 70 procent is gestegen. Dit is een relatief oud gegeven. Het zou natuurlijk goed zijn om de volgende cijfers te hebben, die van 2023 tot 2026. Het betekent wel dat veel mensen zich als zelfstandige in de sector vestigen. En dat doen ze, zoals ook blijkt uit de gegevens van de verschillende openbare aanbestedingen die we organiseren, omdat ze ervan kunnen leven. Dat is een zeer positief aspect voor de Eilandraad. Deze trend en realiteit vertalen zich in het beleid dat we ontwikkelen en in de besteding van de bijna 3,2 miljoen euro die we aan de textielsector besteden.

“GCSW blijft de enige gespecialiseerde badmodecatwalk van Europa.” Minerva Alonso, minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria.

10.- Waar worden deze fondsen dan voor gereserveerd?

Zoals ik al zei, zijn ze niet alleen bestemd voor deze Badmodeweek. Ze gaan ook naar subsidielijnen voor opkomende bedrijven en voor de ondersteuning van gevestigde bedrijven. Daarnaast financieren we de aankoop van machines, dekken we lopende kosten en financieren we het opleidingsbeurzenprogramma. Via dit programma kunnen laatstejaarsstudenten, zowel van de universiteit als van beroepsopleidingen, aan de slag in de ateliers op het eiland van bedrijven die zijn aangesloten bij het Gran Canaria Moda Cálida-programma. Daar komen nog de opleidingsprogramma's bij die we aanbieden in onderwijsinstellingen, gericht op zowel studenten als docenten. Ook financieren we het internationaliseringsplan dat we samen met de Kamer van Koophandel van Gran Canaria hebben ontwikkeld.

11.- Hoe draagt dit initiatief bij aan de zichtbaarheid van de badmode van het eiland, buiten de eigen grenzen?

Alle successen die we op dat gebied hebben behaald, zowel wat betreft internationale zichtbaarheid als de relaties met andere Europese modeweken en de Europese ‘Fashion Councils’, zijn te danken aan dit internationaliseringsplan.

Minerva Alonso samen met Scott Lipinski, CEO van de Fashion Council Germany, tijdens haar ontmoeting met de vertegenwoordigers van de internationale platforms die aanwezig waren op GCSW 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

12.- U noemde aan het begin van dit interview dat GCSW eigenlijk is ontstaan uit een niet-gespecialiseerd initiatief, als een ondersteuningsplatform voor de algemene modesector op het eiland. Hoe ondersteunen jullie die sector nu?

Daarvoor hebben we, als onderdeel van ons investeringsprogramma en onze werklijnen, twee eigen evenementen per jaar. Hier kunnen bedrijven, vooral de meer gevestigde, zich presenteren, hun collecties tonen, verkopen en zelfs hun eigen shows organiseren. Het gaat om twee onafhankelijke platforms: één voor ceremoniële kleding en de ander voor algemene mode en ambacht.

13.- Naast die platforms is er ook de commerciële ‘showroom’ van GCSW voor inkopers. Het lijkt erop dat er voor deze derde editie ook vernieuwingen zijn doorgevoerd.

Ja, we hebben dit jaar de commerciële ‘showroom’ veranderd. Het werkte de afgelopen twee jaar niet zoals we wilden. Op basis van de geconstateerde fouten en moeilijkheden hebben we dit jaar een andere aanpak gekozen. In plaats van een fysieke ruimte met vaste bezoektijden voor inkopers, hebben we nu een welkomstprogramma. Dit programma wordt ondersteund door gepersonaliseerde agenda's met vooraf ingeplande afspraken tussen inkopers en de verantwoordelijken van de merken die hun interesse hadden gewekt. Via deze afspraken hebben we gestimuleerd dat inkopers op een veel persoonlijkere manier het product en het merk konden leren kennen.

“De datumwijziging was bedoeld om de verkoopovereenkomsten tijdens de Badmodeweek te bevorderen.” Minerva Alonso, minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria.

14.- En wat was het resultaat van deze verandering?

Het rapport is nog niet openbaar gemaakt, maar er zijn commerciële contacten gelegd tussen verschillende merken en inkopers die deze editie van GCSW hebben bijgewoond. Deze contacten hebben geleid tot verkopen.

15.- Dat was precies het hoofddoel van deze datumwijziging, toch?

Zeker, de datumwijziging was uiteindelijk bedoeld om dat te bewerkstelligen: het sluiten van verkoopovereenkomsten tijdens de Badmodeweek. De sector zelf was hier heel duidelijk over: als de data niet zouden veranderen, zouden er geen gespecialiseerde media of inkopers komen.

16.- Dat is precies wat Melanie Bauer van het Duitse agentschap Melagence mij vertelde tijdens de editie van 2025, enkele dagen voordat de datumwijziging werd aangekondigd. Dit toont aan dat jullie een proactieve houding hebben en luisteren naar de feedback die jullie ontvangen.

Ik zie het niet anders. Bedenk dat wij, als Eilandraad, een eilandinstelling zijn, een openbare instelling vergelijkbaar met een gemeente, waar we geen mode-experts in huis hebben. Wat doen we dan? We luisteren naar de sector, naar de mensen die er dagelijks mee bezig zijn. We evalueren ons beleid op basis van de feedback van bedrijven, beroeps- en sectorverenigingen en andere instellingen waarmee we samenwerken, zoals de ‘Fashion Councils’ of de Kamer van Koophandel. Op basis daarvan voeren we veranderingen door en versterken we de punten die positief en succesvol blijken te zijn.

Openingsdag van Gran Canaria Swim Week 2026 vanuit de ‘beach club’ Perchel op Gran Canaria, 24 juni 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

17.- U wijst op de allianties en relaties die jullie onderhouden met sectororganisaties zoals de Fashion Council Germany of de Copenhagen Fashion Week. Hoe dragen deze allianties bij aan de versterking van GCSW en het doel om Gran Canaria te positioneren als een toonaangevend eiland voor de badmodesector?

Ten eerste geven internationale allianties ons geloofwaardigheid. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld met de Fashion Council Germany en haar CEO, Scott Lipinski, een internationale adviesrelatie. Zij adviseren ons over hoe, waar en op welke manier we ons kunnen presenteren en een plek binnen de sector kunnen innemen. Dat is zeer positief geweest voor de uitstraling van Gran Canaria en de Badmodeweek, en het heeft de boodschap die we internationaal uitdragen beïnvloed.

18.- Ook positief voor de modemerken van het eiland zelf?

Zeker. Dankzij deze contacten gaat Pedro Palmas bijvoorbeeld naar de Lisbon Fashion Week. We onderzoeken ook de mogelijkheid voor Carmen González, van het lingeriemerk Gonzales, om naar Berlijn te gaan. Het zijn positieve allianties waar we aan blijven werken. Tijdens deze editie waren er voor het eerst vertegenwoordigers van de Bucharest Fashion Week en de British Fashion Council aanwezig. Met hen leggen we nu contact, net zoals we dat al jaren doen met Denemarken en de Copenhagen Fashion Week, of met de beurs White Milano, waarmee we zeer gecoördineerd samenwerken. Het doel is dus om op deze lijn door te gaan en het eiland verder te consolideren als bestemming voor badkleding.

“We willen een project creëren dat vanuit de scholen ontstaat en dat de oprichting van nieuwe badmodebedrijven op Gran Canaria stimuleert.” Minerva Alonso, minister van Economische Ontwikkeling van de Eilandraad van Gran Canaria.

19.- En hoe staat het met de alliantie met de Council of Fashion Designers of America (CFDA)? Is er iets veranderd ten opzichte van de vorige editie en de ‘pauzestand’ waarin de initiatieven van beide kanten zich bevonden?

De situatie is onveranderd. De Amerikaanse ontwerpersraad weet echter dat als een Amerikaans merk hier wil showen, wij openstaan voor elk voorstel. Net zoals de Amerikaanse ontwerper Dan Ward dat nog steeds doet. We hebben het contact en de communicatie niet verloren. Het is echter waar dat we de investeringen en strategieën in de Verenigde Staten hebben gepauzeerd, omdat het op dit moment niet zinvol zou zijn om anders te handelen.

20.- Terugkomend op het eerste contact met Boekarest en de BFC: met welke verwachtingen en vooruitzichten zijn jullie deze beginnende allianties aangegaan?

Zoals u zegt, was dit een eerste contact. We hebben hen uitgenodigd om hierheen te komen en onze Badmodeweek te ervaren. Zo konden ze kennismaken met onze middelen, wie we zijn, wat we doen, waarom we het doen en wat onze doelen zijn. Tijdens de bijeenkomsten met hun vertegenwoordigers hebben zij ook uitgelegd wat zij doen en wat hun prioriteiten zijn. We hebben nu de tijd genomen, van het einde van de catwalk tot na de zomer, om onze teams te laten werken aan mogelijke samenwerkingsvormen.

21.- Het gaat dus niet om geformaliseerde allianties, zoals die met Duitsland, Denemarken of de CFDA?

Nee, er is geen enkele vorm van samenwerking of alliantie geformaliseerd. Het was een eerste contact, net zoals we dat destijds met die andere organisaties hadden. We zijn in gesprek gegaan en gaan nu kijken waarin en hoe we kunnen samenwerken. Dat gezegd hebbende, benadruk ik dat we deel uitmaken van de European Fashion Alliance, dus we hebben een doorlopende samenwerking met de andere leden.

Van links naar rechts: Ariadne Artiles, Minerva Alonso, Antonio Morales en Leonie Hanne, tijdens de laatste dag van de GCSW 2026-shows, 27 juni 2026. Credits: Gran Canaria Swim Week.

22.- En met het oog op de toekomst, welke strategieën overwegen jullie om de catwalk en de badmode-industrie van Gran Canaria verder te versterken en te promoten?

Voor de Badmodeweek staan we natuurlijk open voor meer internationale merken die hier willen showen. Van onze kant blijven we inzetten op het promoten van ons platform voor de presentatie van badmodecollecties aan internationale merken. Een belangrijk punt hierbij is dat merken nu rechtstreeks contact met ons opnemen. Een voorbeeld is Chantelle, dat ons direct liet weten te willen deelnemen aan onze catwalk. Uiteindelijk zijn dit doorlopende doelstellingen van de Badmodeweek, en we willen op deze lijn verder werken.

23.- En wat betreft de industrie hier op het eiland, los van de catwalk zelf?

Op dat gebied willen we vooral blijven werken aan alles wat met scholen en opleiding te maken heeft. We hebben al beurzen en opleidingen, maar onze specialisatie is badmode. We willen een project creëren dat vanuit de scholen ontstaat. Dit moet de oprichting van nieuwe badmodebedrijven op Gran Canaria stimuleren en ervoor zorgen dat meer lokale badmodebedrijven zich aansluiten bij onze Badmodeweek. De doelstellingen zijn dus om op deze lijn te werken en natuurlijk ons internationaliseringsplan, dat erg belangrijk voor ons is, verder te versterken.