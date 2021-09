Miniem omzetverlies bij kringloopwinkels in coronajaar 2020

Waar de omzet van veel Nederlandse retailers in coronajaar 2020 drastisch daalde, bleef die van kringloopwinkels bijna gelijk. Dat schrijft Trouw op basis van voorlopige cijfers van de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Bij deze branchevereniging zijn in totaal 212 kringloopwinkels aangesloten, ongeveer zestig procent van alle kringlopen in Nederland.

Net als andere winkels hadden de kringlopen te maken met restricties en periodes van gedwongen sluiting. ‘Naar de kringloop gaan is toch: een pareltje scoren en lekker slenteren,” aldus BKN-directeur Leonie Reinders tegenover Trouw. “Als er iets niet kon dan was het dat.” Er kwamen in 2020 circa 20 procent minder bezoekers bij de kringlopen. Desondanks daalde de omzet met slechts vijf procent. Een meevaller, vindt Reinders, die te danken is aan vollere winkelmandjes per klant. “Mensen hadden iets in te halen en gingen een ander aankoopgedrag vertonen.”

Tijdens de gedeeltelijke lockdowns in Nederland zorgde een nationale opruimwoede bovendien voor een grote aanvoer van spullen. In 2020 werd er 150 miljoen kilo aan spullen aangeleverd, net zo veel als in recordjaar 2019, schrijft Trouw. En dat terwijl het innemen en ophalen van spullen tijdens de pandemie behoorlijk werd bemoeilijkt door winkelsluitingen en de anderhalvemeterregel.

Dankzij de minieme daling in inkomsten en de coronasteun van de Nederlandse overheid konden bij de kringlopen veel banen behouden blijven. Sommige kringlopen hebben zelfs extra medewerkers aangenomen, zo is in Trouw te lezen. De BKN ‘put moed uit de cijfers voor 2021’.