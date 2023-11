Minimumloon textielarbeiders in Bangladesh omhoog, maar ver onder eis vakbonden

Textielarbeiders in Bangladesh moeten van de overheid minstens 12.500 taka per maand verdienen, zo blijkt uit mediaberichten. Het is ruim 50 procent hoger dan het huidige minimumloon, maar verder onder de eis van de vakbonden voor 23.000 taka. Dit laatste bedrag zou nodig zijn voor een leefbaar loon in Bangladesh.

Het huidige minimumloon voor textielarbeiders is 8.000 taka - omgerekend 68 euro - per maand. Met 12.500 taka wordt dit opgeschroefd naar iets meer dan 106 euro per maand. Een leefbaar loon is volgens experts echter 23.000 taka (195 euro).

Bangladesh ging al langer gebukt onder protesten van kledingarbeiders. De arbeiders eisten een hoger loon, ook met steun van diverse vakbonden. De protesten leiden echter tot onrust en soms uitbarstingen van geweld. Bij de protesten zijn al twee mensen omgekomen.

De textielindustrie van Bangladesh telt bijna vier miljoen werknemers. Het land telt zo’n 3.500 fabrieken. Voornamelijk vrouwen werken in deze fabrieken. Textielarbeid is een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor Bangladesh.