Minister Hoekstra: webwinkels moeten betalingsachterstanden inperken

Klanten die bij een webwinkel of postorderbedrijf producten op afbetaling hebben gekocht, kunnen deze niet altijd op korte termijn terugbetalen, bijvoorbeeld als ze zelf al met schulden kampen. Dat zorgt voor betalingsachterstanden bij de webwinkels en postorderbedrijven en veroorzaakt groeiende financiële problemen bij klanten. Dat moet anders, schrijft minister van Financiën Wopke Hoekstra vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De betalingsachterstanden zijn deels afkomstig van klanten die na aankoop in financiële problemen zijn geraakt en de betaling aan de webwinkel of het postorderbedrijf niet meer kunnen voldoen. Een rente op de betaling, en dus een opstapeling van schulden voor de klant, is het gevolg. Volgens Hoekstra moeten mensen worden beschermd tegen dit soort situaties om problematische schulden te voorkomen.

De afgelopen jaren zijn daar al maatregelen voor genomen. Zo is betalen op krediet bij webwinkels niet meer altijd de eerste optie en is de standaardlooptijd voor een kredietbetaling verkort. Dat heeft wel enige impact gehad op de cijfers: in mei 2017 was de schuld van postorderbedrijven nog 34 procent, in januari 2019 26 procent, zo bleek uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Hoekstra is niet tevreden met deze verbetering en eist meer maatregelen.

Hoekstra meldt in de brief dat de waarschuwing ‘Let op! Geld lenen kost geld’ “geen directe invloed heeft op leenbeslissingen en op hoe mensen denken over lenen”. De minister heeft onderzoek gedaan naar alternatieve teksten, maar deze blijken ook niet te voldoen. Hoewel de waarschuwing blijft staan, moeten er nog andere oplossingen worden gezocht. Uit onderzoek van AFM blijkt dat kanten wel andere keuzes maken als de webpagina waarop het krediet wordt aangeboden, wordt aangepast, bijvoorbeeld met een duidelijker weergave van het totaalbedrag van het krediet.

Hoekstra zal de situatie volgend jaar opnieuw evalueren. Als deze dan nog niet is verbeterd, komt hij met verdere maatregelen.