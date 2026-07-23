Frans Ministerie van Economische Zaken bereidt fusie van Défi en IFTH voor

In Frankrijk bereidt het ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industriële en Digitale Soevereiniteit een fusie voor tussen Défi en IFTH. Dit blijkt uit informatie die FashionUnited heeft verkregen van vertegenwoordigers uit de mode-industrie. Professionals uit de sector eisen garanties over het beheer van de fondsen die afkomstig zijn van bijdragen van merken.

In een recent artikel meldde FashionUnited dat vijftien procent van de Défi-belasting nu wordt toegewezen aan IFTH ongeveer 1,5 miljoen euro. Vier maanden later plant het ministerie van Economische Zaken een fusie tussen Défi en IFTH per 1 januari 2027. Beide organisaties zijn gevraagd deze fusie te organiseren.

Dit vooruitzicht stond al in de toelichting van amendement nr. 3447 op de begrotingswet: “Deze ontwikkeling vormt een aanvaardbaar evenwicht voor de professionals, aangezien het uitsluitend past binnen het vooruitzicht van een snelle, evenwichtige en eerlijke fusie tussen de betrokken structuren. Dit maakt op termijn een gestroomlijnd bestuur en een betere zichtbaarheid van het overheidsoptreden ten dienste van al deze sectoren mogelijk.”

Volgens Bercy moet deze fusie het bestuur van beide organisaties stroomlijnen en de zichtbaarheid van het overheidsoptreden voor de betrokken sectoren verbeteren.

Ter herinnering, Défi is het comité voor economische ontwikkeling van de kledingindustrie en IFTH is het technische referentiecentrum voor de textielsector.

IFTH richt zich voornamelijk op materialen en technische textielsoorten (gezondheidszorg, transport, defensie). De hele textielsector profiteert van zijn werk, maar de bijdrage aan modemerken is marginaal.

Défi daarentegen ondersteunt uitsluitend de mode. Juist deze taakverdeling leidt tot bedenkingen vanuit de modesector.

De modesector is tegen het fusieproject in zijn huidige vorm

“De beroepsfederaties zeggen en schrijven dit al vier jaar”, vertelt Pierre-François Le Louët, covoorzitter van de Union française des industries de la mode et de l'habillement (UFIMH), aan FashionUnited. “We zijn niet principieel tegen een fusie, want innovatie is uiteraard erg belangrijk voor de sector. Maar we willen een strategie, een visie en een gedeeld bestuur. We willen garanties dat het geld van modemerken wordt gebruikt voor modemerken en niet voor partijen die hen niet aanbelangen.”

De strakke planning – zes maanden voor de voorbereiding van de juridische, financiële en organisatorische aspecten – en de verandering van directie en de vernieuwing van de raad van bestuur van IFTH maken dit besluit tot een bijzonder gevoelige hervorming voor de modesector.

Défi, dat voor meer dan 92 procent wordt gefinancierd door modemerken en waarvan vijftien procent van de belastinginkomsten nu naar IFTH gaat, is de belangrijkste organisatie die het Franse creatieve ecosysteem ondersteunt, met een dertigtal avant-gardistische ontwerpers. Het heeft bijvoorbeeld de opkomst van Jacquemus, Ami Paris en Officine Générale mogelijk gemaakt.

Daarnaast ondersteunt het de Paris Fashion Week (2.500 internationale journalisten), begeleidt het 350 merken internationaal en veertig jonge ontwerpers.

Een standpunt dat de hele modesector lijkt te verenigen

Hoewel hij geen directe band heeft met deze instellingen, spreekt Pierre Talamon, voorzitter van de Fédération Nationale de l'Habillement (FNH), zich op verzoek van FashionUnited niet uit over de institutionele aspecten van de fusie, maar wel over de gevolgen voor de onafhankelijke modehandel.

“De onafhankelijke modehandel is het belangrijkste distributienetwerk voor opkomende merken. Elke vermindering van de middelen van Défi kan hen verzwakken, en dat baart ons zorgen”, vertrouwt hij toe.

Deze beleidsrichting roept opnieuw vragen op over de afstemming tussen de gemobiliseerde financiering, de behoeften van de sector en de groeimotor die de Creator Economy kan zijn.

“Het is belangrijk om de middelen die door Défi worden gegenereerd te richten op de ontwikkeling van de immateriële innovatie van merken”, benadrukt Alain de Rodellec, voorzitter van Promincor, de vereniging van Franse lingeriefabrikanten. “Alles wat te maken heeft met imago, cultuur en artistieke bijdrage is een van de sterke punten van Franse merken, naast hun technische kenmerken, en draagt bij aan het succes van de sector.”

“Deze hervorming kan een kans zijn als er duidelijke garanties zijn”, concludeert Yohann Petiot, algemeen directeur van de Alliance du Commerce. “Onze prioriteit is het behoud op lange termijn van de regelingen die kledingbedrijven ondersteunen en ervoor te zorgen dat de middelen uit hun belasting bestemd blijven voor projecten die aansluiten bij hun behoeften en concurrentie-uitdagingen.”

Het ministerie van Economische Zaken heeft op dit moment nog geen publieke mededelingen gedaan over de details van deze fusie.