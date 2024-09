Ministerie van Economische Zaken pakt onveilige en illegale producten aan met nieuw platform

Producten die afkomstig zijn uit Azië en Amerika worden vaker door online platforms direct aan Europese consumenten verkocht. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie voor Nederlandse ondernemers, maar ook voor meer onveilige of illegale producten op de Europese markt. Het Ministerie van Economische Zaken wil van deze producten af en lanceert een platform waar Nederlandse consumenten en ondernemers melding kunnen maken van ondeugdelijke producten, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Dirk Beljaarts, Minister van Economische Zaken, is verantwoordelijk voor consumentenbescherming en toezicht op producten. Hij introduceerde dinsdag de ‘Productmeldwijzer’ aan de Tweede Kamer. Alle Nederlandse toezichthouders - Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) - zijn aangesloten bij het platform, zodat consumenten en ondernemers nu op een centrale plek melding kunnen maken over onveilige of illegale producten.

Consumenten en ondernemers vinden op de website ook informatie over productregelgeving en tips voor het kopen van de juiste producten. Het doel van het platform is om ‘ondeugdelijke producten uit niet-EU-landen’ te weren.

“Consumenten kunnen bij defecten of onveiligheid vaak lastig met verkopers uit landen van buiten de EU contact leggen. Daarom is goed toezicht essentieel en moet een melder makkelijker daar toegang toe hebben. Bijvoorbeeld via één platform. Je kunt immers niet ver genoeg gaan om onveilige producten van de markt te krijgen en consumenten te beschermen. We moeten ondeugdelijke producten uit niet-EU-landen, via zogenoemde directe import, weren op online platforms”, aldus de Minister van Economische Zaken.