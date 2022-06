Missguided wordt overgenomen door Frasers Group Plc voor 20 miljoen pond

Niet Boohoo Group Plc maar Frasers Group Plc is de nieuwe eigenaar van Brits modemerk Missguided. Eerder deze week werd gehint op een mogelijke overname van Missguided door Boohoo, waarop het nieuws volgde dat het merk onder curatele was geplaatst. Nu blijkt uit een persbericht dat de Britse Frasers Group Plc de nieuwe eigenaar wordt.

Frasers Group plc meldt dat het delen van het intellectueel eigendom van de online damesmode retailers Missguided Limited, Mennace Limited en Missguided (IP) Limited heeft overgenomen voor een bedrag van 20 miljoen pond. Omgerekend komt dit neer op 23,5 miljoen euro.

Wanneer de overname is afgerond wordt Missguided nog 8 weken aangestuurd door de curator die eerder was aangesteld. Het betreft hier een transitieperiode, aldus het persbericht van Frasers Group Plc. Na deze periode is het de bedoeling dat Missguided als zelfstandig bedrijf binnen de Frasers Group Plc zal opereren.

“We zijn blij dat we een lange termijn toekomst voor Missguided kunnen veilig stellen,” aldus Michael Murray, de CEO van Frasers Group Plc, in het persbericht. “Missguided zal profiteren van de kracht en schaal van FG’s platform en onze operationele excellentie. Missguided’s digital-first aanpak op het gebied van de laatste trends in damesmode zal een extra expertise brengen bij de Frasers Group.”

Frasers Group Plc nieuwe eigenaar Missguided

Vorige week werd al door diverse media gemeld dat Missguided op omvallen zou staan. Het bedrijf zou al een tijd last hebben van problemen in de toeleveringsketen, waaronder toenemende logistieke kosten. Missguided zou daarnaast volgens de berichten aanzienlijke schulden bij een aantal leveranciers hebben, waarvan sommigen zelfs al maanden niet betaald zouden zijn.

Het is niet voor het eerst dat Missguided gered wordt. In het najaar van 2021 werd Missguided al eens gered door investeringsmaatschappij Alteri. In maart volgde een aankondiging voor een herstructurering en in april werd duidelijk dat er gezocht werd naar een nieuwe overnamepartner. In die maand verliet ook oprichter en CEO van Missguided, Nitin Passi, zijn functie.