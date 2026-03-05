Missoni blijft Italiaans: fonds Fsi wordt meerderheidsaandeelhouder, Missoni-familie stapt eruit

Missoni wijzigt zijn bedrijfsstructuur, maar blijft Italiaans. Het merk neemt afscheid van de familie Missoni als aandeelhouder, maar zet zijn Italiaanse koers voort met Fsi, Fondo strategico italiano. Dit fonds heeft besloten zijn belang te vergroten en wordt meerderheidsaandeelhouder. Fsi stapte in 2018 in het kapitaal van het bedrijf.

Daarmee is de mogelijkheid van een verkoop aan het Amerikaanse Authentic Brands Group van de baan, zoals marktgeruchten de afgelopen maanden suggereerden.

Bij de operatie treedt ook de familie Fassin-Bachmueller toe als nieuwe aandeelhouder. Via de holding Katjes Quiet Luxury bezit de familie circa 25 procent van het kapitaal. De Duitse ondernemers hebben ook de controle over Bogner, een luxemerk in het hogere sportkledingsegment.

CEO Livio Proli blijft aan het roer van het in 1953 opgerichte merk. Hij wordt bijgestaan door Barnaba Ravanne, medeoprichter van Fsi, in de rol van voorzitter.

De familie Missoni blijft aan het hoofd van de Fondazione Ottavio e Rosita Missoni, de hoeder van de geschiedenis en traditie van het merk dat is opgericht door Ottavio en Rosita Missoni.