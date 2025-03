Mister Spex glijdt dieper in het verlies in 2024 en zet in op herstructureringsprogramma

De Duits brillenbedrijf Mister Spex SE moest in het boekjaar 2024 zoals verwacht omzetverlies en een hoger verlies incasseren. Dat blijkt uit het huidige jaarverslag, dat het bedrijf donderdag publiceerde. Het management hoopt nu op positieve effecten van het in augustus vorig jaar ingezette, uitgebreide herstructureringsprogramma "SpexFocus".

Stabiele omzet in Duitsland

In het afgelopen boekjaar bedroeg de omzet 216,8 miljoen euro. Daarmee daalde deze met drie procent ten opzichte van 2023, maar bleef binnen de prognosebandbreedte van 210 tot 230 miljoen euro.

In de kernmarkt Duitsland, die centraal staat in de bedrijfsstrategie, steeg de omzet met 0,3 procent tot 169,0 miljoen euro. De opbrengsten in de Duitse winkels groeiden op vergelijkbare basis met twee procent.

In het buitenland waren de gevolgen van de recente veranderingen merkbaar. De omzet kromp met 13 procent tot 47,7 miljoen euro. De aanzienlijke daling is te wijten aan "de strategische heroriëntatie in het kader van 'SpexFocus' en de sluiting van alle winkels in Oostenrijk, Zweden en Zwitserland", aldus het bedrijf. Inmiddels concentreert de brillenhandelaar zich "buiten de thuismarkt uitsluitend op de online business".

Netto verlies stijgt met 77 procent

Ondanks de beperking van kortingsacties en kostenbesparingen in het kader van de vanaf de nazomer doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen, daalde het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBITDA) tot een verlies van 5,8 miljoen euro. In het voorgaande jaar was dit nog positief met 0,9 miljoen euro.

Onder de streep stond, mede door aanzienlijke transformatiegerelateerde eenmalige lasten, een nettoverlies van bijna 84,9 miljoen euro. Daarmee steeg het verlies ten opzichte van het voorgaande jaar, waarin het 47,9 miljoen euro bedroeg, met 77 procent.

Financieel directeur Stephan Schulz-Gohritz, die het bedrijf de afgelopen maanden als interim-CEO leidde, maakte de balans op van de recente ontwikkelingen. "In het boekjaar 2024 hebben we de transformatie van het bedrijf ingezet. Het doel van deze transformatie is om het bedrijf als winstgevende opticien in de markt te positioneren", verklaarde hij in een statement. "Hiervoor zullen we onze winstgevendheid systematisch verbeteren, processen stroomlijnen en onze focus op producten met hoge marges verscherpen."

Management verwacht omzetdaling van vijf tot tien procent voor 2025

Voor het lopende jaar verwacht het bedrijf een "voortdurend uitdagende retailomgeving". Daarnaast zouden de "prijsrepositionering en de vermindering van kortingen" een negatieve invloed hebben op de omzetontwikkeling. Concreet voorspelt het management voor 2025 een omzetdaling van vijf tot tien procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het bedrijf kondigde tevens aan om met ingang van het nieuwe boekjaar het bedrijfsresultaat (EBIT) als "centrale prestatie-indicator" te hanteren om "de operationele prestaties duidelijker weer te geven, transparantie over duurzame winstgevendheid te creëren en de basis te leggen voor langetermijnwaardecreatie". Voor 2025 rekent de raad van bestuur momenteel op een EBIT-marge tussen de min 5 en min 15 procent.

Hervormingen moeten "de weg vrijmaken voor duurzame en dynamische groei"

Schulz-Gohritz, die begin april de functie van CEO overdraagt aan Tobias Krauss, zet in op de middellangetermijneffecten van het lopende hervormingsprogramma. "Ondanks een uitdagende marktomgeving ontwikkelen we ons businessmodel succesvol verder", verklaarde hij. "Onze offline business in Duitsland heeft zich bewezen als belangrijke groeimotor. Dat toont aan dat onze omnichannel-aanpak effectief is en dat we met onze strategie op de goede weg zijn om duurzame, winstgevende groei te realiseren." Momenteel verwacht het bedrijf dat de ingezette maatregelen "vanaf 2026 de weg moeten vrijmaken voor duurzame en dynamische groei".