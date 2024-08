Mister Spex onthult herpositionering

Optiek- en brillenbedrijf Mister Spex is aan het herpositioneren. Het bedrijf richt zich met een nieuwe campagne op de nieuwe richting van opticien expertise, zo is te lezen in een persbericht. Mister Spex ondergaat een transformatieproces dat nu in de campagne ‘The Optician of Your Life’ tot uiting komt.

Mister Spex richtte zich de laatste jaren op stijl, aanbod en technologische vooruitgang. Nu wordt dus opticien expertise aan dit rijtje toegevoegd, zodat het een bredere doelgroep kan bereiken, terwijl het de vertrouwde doelgroep behoudt. Met deze uitbreiding wordt ook het assortiment van Mister Spex vergroot dankzij de toevoeging van varifocale brillen en correctie lenzen.

Voor Mister Spex moet de herpositionering ook een betere winstgevendheid en hogere marges betekenen, zo is te lezen in het persbericht. “De herpositionering is een belangrijke mijlpaal in het behalen van onze winstgevendheidsdoelen”, aldus Mister Spex CFO Stephan Schulz-Gohritz. “Door te focussen op onze kern comptenties en het uitbreiden van onze bedrijfstakken met hoge marges, werken we aan het versterken van de winstgevendheid van het bedrijf. Onze herpositionering zorgt ervoor dat we klanten kunnen voorzien van een goede opticienervaring terwijl we een grote stap maken richting langdurige, winstgevende groei.”