Misto Holdings (Fila) rapporteert 31,6 procent groei in bedrijfswinst over 2025

Het Zuid-Koreaanse merkportfoliobedrijf Misto Holdings, voorheen bekend als Fila Holdings, presenteert de financiële resultaten over het vierde kwartaal en het volledige jaar 2025. De in Seoul gevestigde groep noteert een geconsolideerde omzet van 4,47 biljoen Zuid-Koreaanse won (2,6 miljard euro) over het volledige jaar. Dit is een stijging van 4,7 procent op jaarbasis. De bedrijfswinst over deze periode bedraagt 474,80 miljard Zuid-Koreaanse won, een groei van 31,6 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

In het vierde kwartaal komt de omzet uit op 915,20 miljard Zuid-Koreaanse won, een stijging van 6,3 procent. Het bedrijf schrijft deze resultaten toe aan winstgerichte activiteiten en de strategische herstructurering van de Amerikaanse tak. Deze groei vindt plaats ondanks aanhoudende macro-economische onzekerheid, ondersteund door de solide prestaties van golfdochteronderneming Acushnet.

Misto-segment realiseert winstomslag

Het Misto-segment, waaronder het merk Fila valt, genereert een jaaromzet van 829,60 miljard Zuid-Koreaanse won. Dit cijfer vertegenwoordigt een daling van 9,6 procent, voornamelijk door voorraadopruiming en herstructureringsinspanningen op de Amerikaanse markt. Ondanks de omzetdaling verbetert de bedrijfswinst van het segment naar 74,70 miljard Zuid-Koreaanse won.

Deze prestatie markeert een significante ommekeer voor de divisie, die in de laatste drie maanden van 2025 het vierde opeenvolgende winstgevende kwartaal noteert. Op de binnenlandse Zuid-Koreaanse markt handhaaft Fila een stabiele vraag, met name naar de schoenenfranchisemodellen.

Groot-China als belangrijkste groeimotor

De Groot-China-activiteiten (met deze aanduiding wordt het vasteland China, Hong Kong, Macau en Taiwan bedoeld) vormen een centrale groeimotor voor de groep, met driecijferige groei gedurende heel 2025. Misto Holdings breidt de regionale aanwezigheid uit door gebruik te maken van toonaangevende K-fashion merken, waaronder Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation en Raive.

Ook het Acushnet-segment behoudt een stabiel momentum. De omzet van de golfdivisie in het vierde kwartaal stijgt met 10,9 procent naar 698,30 miljard Zuid-Koreaanse won. De groei komt voort uit sterke verkopen van Titleist T-Series ijzers en SM10 wedges, naast hogere gemiddelde verkoopprijzen voor FootJoy golfschoenen.

Aandeelhoudersrendementen en strategische visie

Misto Holdings boekt vooruitgang met de kapitaalallocatiestrategie en keert in 2025 ongeveer 285,40 miljard Zuid-Koreaanse won uit aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop. Dit vertegenwoordigt 57,1 procent van de driejarige aandeelhoudersrendementsdoelstelling van de groep.

Ho Yeon (Aaron) Lee, financieel directeur van Misto Holdings, verklaart: "2025 is een betekenisvol jaar waarin we onze identiteit als wereldwijd merkportfoliobedrijf verder verduidelijken na onze naamswijziging. Op basis van de uitbreiding van onze Groot-China-activiteiten, verbeterde winstgevendheid in het Misto-segment en de solide groei van Acushnet, versterken we de stabiliteit van onze inkomsten."

Lee voegt toe dat de groep zich blijft richten op merkwaardeverhoging en winstgericht management ter ondersteuning van duurzame groei. Misto Holdings verandert in april 2025 de naam van Fila Holdings om het gediversifieerde portfolio te weerspiegelen, met merken als Titleist, FootJoy en Kjus.