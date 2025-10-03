Mode draagt bij aan groei Britse detailhandel voorafgaand druk Q4

De Britse detailhandel presteerde in september gematigd positief. De totale vergelijkbare omzet (like-for-like) in niet-essentiële categorieën – zoals mode, huishoudelijke artikelen en lifestyle – groeide met 3,1 procent. Deze groei komt voorafgaand aan de cruciale verkoopperiode van het ‘Golden Quarter’ en biedt een voorzichtig optimistisch vooruitzicht, ondanks een sterke vergelijkingsbasis uit september 2024.

Fysieke winkels waren een belangrijke motor achter deze groei, met een indrukwekkende stijging van de winkelomzet van 3,7 procent vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Dit cijfer, een van de hoogste dit jaar, bouwt voort op een positieve augustusmaand en wijst op een hernieuwde interesse in fysieke winkelervaringen voor mode. Consumenten keren terug naar de winkelstraat om kleding te bekijken en te passen, mogelijk gedreven door de seizoenswisseling.

Het beeld voor online retail was echter gematigder, met een omzetstijging van slechts 3,0 procent tegenover een zeer sterke basis van 11,6 procent uit september 2024. Hoewel nog steeds positief, duidt deze tragere online groei, met name in de mode, op een herbalancering van het winkelgedrag van consumenten tussen fysieke en digitale kanalen.

Ondanks deze positieve verkoopcijfers plaatst Sophie Michael, hoofd Retail en Groothandel bij BDO, een belangrijke kanttekening: het groeipercentage blijft achter bij de inflatie. Dit betekent dat de verkoopvolumes feitelijk zijn gedaald vergeleken met vorig jaar. Deze situatie, waarbij ‘de groei van de discretionaire uitgaven achterblijft bij de inflatie’, heeft een directe impact op de modesector. Consumenten kopen mogelijk minder artikelen, zelfs als de omzetwaarde stijgt door hogere prijzen.

Vooruitkijkend zorgt de aanstaande begroting van de minister van Financiën, slechts twee dagen voor Black Friday, voor aanzienlijke onzekerheid bij moderetailers. Michael waarschuwt: “Consumenten zullen hun uitgaven voorzichtig benaderen.” Dit betekent dat zij mogelijk de hand op de knip houden voor artikelen zoals mode, ten gunste van essentiële en luxe voedingsmiddelen naarmate Kerstmis dichterbij komt. Retailers wordt geadviseerd om deze periode strategisch te benaderen met promoties en een zorgvuldige prijsstelling om overtollige voorraden te vermijden en de marges in het nieuwe jaar te beschermen.