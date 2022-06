Mode- en beauty groep Puig neemt Zweeds merk Byredo over

Spaanse groep Puig neemt het Zweedse merk Byredo over, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. Puig heeft namelijk een meerderheidsbelang genomen in het bedrijf. Oprichter Ben Gorham en aandeelhouders Manzanita Capital blijven aandeelhouders bij Byredo.

Byredo is een hedendaagse luxe merk en heeft naast parfum, waar het allemaal mee begon, ook beauty, home, lederen goederen en accessoires in het portfolio. Byredo is actief in 55 landen.

Puig geeft aan dat de overname van Byredo de high-end positionering van de groep zal versterken. Puig omschrijft zichzelf als een groep die luxe heeft geherdefinieerd en een direct-to-consumer aanpak hanteert. Byredo zal de ontwikkeling van Byredo als merk ondersteunen en de huidige positionering van het Zweedse merk ‘stuwen en voeden’, aldus het persbericht.