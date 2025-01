Mode- en beautygroep Puig behaalt recordomzet in eerste jaar als beursgenoteerd bedrijf

Madrid – De Spaanse multinational Puig, gespecialiseerd in parfums, mode en cosmetica, heeft donderdag 30 januari bij het sluiten van de markten haar jaarresultaten voor 2024 bekendgemaakt. Dit is het eerste volledige jaar dat het Spaanse bedrijf als beursgenoteerd bedrijf heeft afgesloten, na de beursgang op 3 mei 2024. Puig sloot het boekjaar af met een nieuwe recordomzet van 4,79 miljard euro.

Volgens de informatie die de directie van het Spaanse bedrijf op 30 januari 2025 vrijgaf, heeft Puig in haar eerste jaar als beursgenoteerd bedrijf de omzet zien stijgen naar 4,79 miljard euro. Dit staat gelijk aan een groei van 11,29 procent ten opzichte van de omzet van 4,3 miljard euro die het bedrijf in 2023 boekte. Met deze groei realiseert de multinational een nieuw jaarlijks record en een stijging van 129,18 procent ten opzichte van de 2,09 miljard omzet in 2019, het laatste volledige boekjaar vóór de coronapandemie.

In afwachting van de winstgevendheid van de multinational, die op 27 februari 2025 zal worden gepresenteerd met de volledige jaarcijfers over 2024, analyseren we de kwartaalprestaties van het Spaanse bedrijf gedurende het afgelopen boekjaar. Na de beursgang startte Puig het jaar met een eerste semester met een totale omzet van 2,2 miljard euro (plus 9,58 procent ten opzichte van het voorgaande jaar). In het derde kwartaal werd een omzet van 1,3 miljard euro (plus 11,1 procent) behaald, en in het laatste kwartaal realiseerde het bedrijf een omzet van 1,4 miljard euro (plus 14,3 procent). Deze positieve groeitrend bevestigt de robuustheid van het bedrijfsmodel van het Spaanse bedrijf, ondanks de spanningen rondom het aandeel sinds de bekendmaking van de winstdaling van 26 procent in het eerste halfjaar van dit boekjaar.

"2024 was een historisch jaar voor Puig, waarin we ons 110-jarig bestaan vierden en een beursgenoteerd bedrijf werden", benadrukte Marc Puig, CEO van Puig, in een verklaring. Aan het einde van dit boekjaar hebben we "opnieuw een recordomzet behaald, gedreven door de uitzonderlijke resultaten van onze kernactiviteit parfums en onze belangrijkste geografische regio's, EMEA en Amerika". Hij voegde eraan toe: "We hebben ook onze segmenten make-up en huidverzorging verder ontwikkeld, met belangrijke mijlpalen zoals de overname van Dr. Barbara Sturm en de uitbreiding van onze strategische samenwerking met Charlotte Tilbury". Deze strategische stappen, gecombineerd met de "aantrekkingskracht en degelijkheid van onze merken" en onze gediversifieerde "geografische aanwezigheid", concludeerde Puig, "hebben ons in staat gesteld de resultaten van de premium beautymarkt te overtreffen, evenals onze prognoses voor omzetgroei op middellange termijn".

Make-up in de min

De omzet van de Spaanse multinational per bedrijfstak laat zien dat het segment ‘parfum en mode’ de belangrijkste inkomstenbron bleef, met een omzet in het vierde kwartaal die steeg naar 1.004,2 miljoen euro (plus 21 procent), resulterend in een jaaromzet van 3,5 miljard euro (plus 13,6 procent).

De omzet binnen de categorie ‘make-up’ daalde in het laatste kwartaal naar 245,6 miljoen euro (min 7,2 procent). Deze omzetdaling werd veroorzaakt door de terugroepactie in december van de "Airbush Flawless Setting Spray" van Charlotte Tilbury vanwege kwaliteitsproblemen. Dit heeft de jaarprestaties van dit belangrijke onderdeel van Puig beïnvloed. Na een terugkeer naar positieve groei in het derde kwartaal, sloot het segment het jaar af met een negatieve omzet van 763 miljoen euro (min 1,3 procent). Puig relativeert deze daling door te benadrukken dat het bedrijf al verwachtte dat het segment dit jaar te maken zou krijgen met een "moeilijke" vergelijking vanwege de sterke groei in 2023.

In het segment ‘huidverzorging’, versterkt door de overname van een meerderheidsbelang in het Duitse cosmeticamerk Dr. Barbara Sturm op 11 januari 2024, rapporteerde Puig een omzet van 134,7 miljoen euro (plus 11,78 procent) in het vierde kwartaal. Autonoom, exclusief nieuwe openingen en overnames zoals Dr. Barbara Sturm, bedroeg de groei 2,1 procent. De jaaromzet bedroeg 516,2 miljoen euro (plus 19,79 procent), of plus 7,4 procent autonoom, wat eveneens een positief resultaat is dat de kracht van Puig in het huidverzorgingssegment aantoont.

Omzet gestegen in alle regio's

De EMEA-regio blijft de belangrijkste inkomstenbron voor Puig, met een omzet in het vierde kwartaal van 790,4 miljoen euro (plus 13,1 procent) en een jaaromzet van 2,6 miljard euro (plus 12,8 procent). Deze groei is volgens Puig te danken aan de goede resultaten in alle bedrijfstakken.

In Amerika, de tweede strategische regio, steeg de omzet in het vierde kwartaal het sterkst naar 424 miljoen euro (plus 18,1 procent), mede dankzij de positieve impact van de hyperinflatie van de Argentijnse peso, wat leidde tot een gunstige vergelijking met het vierde kwartaal van 2023. De jaaromzet in de regio steeg naar 1,8 miljard euro (plus 11,1 procent).

Met een lagere, maar nog steeds positieve omzetgroei, realiseerde Puig in Azië-Pacific een omzet van 147,2 miljoen euro (plus 10,2 procent) in het vierde kwartaal. Dit werd gedreven door de positieve ontwikkeling van de nieuwe Puig-vestigingen in Korea, Japan en India, wat het "bescheiden" aandeel van de Chinese markt compenseerde. De totale jaaromzet in de regio bedroeg 455,1 miljoen euro (plus 3,7 procent).

In afwachting van nieuwe vooruitzichten op middellange termijn

Puig, eigenaar van een gediversifieerde merkenportfolio met modehuizen zoals Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, Nina Ricci en Dries Van Noten, lifestylemerk Byredo, cosmeticamerk Charlotte Tilbury, parfumketen Penhaligon's en 25 procent van Sociedad Textil Lonia (eigenaar van Christian Lacroix sinds januari 2025), deelt nog geen vooruitzichten voor 2025. De voorspellingen worden besproken en gedeeld tijdens de presentatie van de volledige jaarcijfers over 2024 op 27 februari 2025. Vanaf die datum zal het bedrijf zich volledig richten op de ontwikkeling van haar strategieën voor het nieuwe boekjaar. Puig bevestigt dat het kwartaalcijfers over de omzet, halfjaarlijkse en jaarlijkse financiële overzichten en nieuwe vooruitzichten op middellange termijn zal publiceren.