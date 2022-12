Mode Federaties Directory met meer dan 100 kleding verenigingen, federaties en NGO's

Een belangrijk deel van de wereldwijde mode-industrie wordt gedreven door grote organisatorische entiteiten die de impact van mode op de wereldeconomie versterken. Federaties verbinden de verschillende onderdelen van de modebranche; van het productieniveau tot de creatieve richting. Zo worden zij de ambassadeurs van de textiel- en kledingsector. Sommige richten zich op het wereldwijd promoten van de nieuwste modeontwerpen en textiel door het organiseren van beurzen en modeshows. Andere federaties houden zich bezig met sectoroverschrijdende kwesties die het economisch beleid beïnvloeden en zoeken naar duurzame en innovatieve oplossingen voor de sector.

Als toonaangevend internationaal B2B platform onderhoudt FashionUnited de Fashion Federations Directory, een database van kledingfederaties en handelsorganisaties wereldwijd. De Directory bevat meer dan 100 entiteiten, variërend van handels- tot non-profitorganisaties. Voor elk van de vermelde federaties vinden mode professionals een profielpagina met hun missie en visie, samen met andere relevante informatie. Via de Federation Directory kunnen professionals in contact komen met verenigingen die hun waarden en doelstellingen delen, of het nu gaat om handelsinitiatieven, de metaverse of mode-activisme.

De Directory omvat verschillende netwerken op het gebied van schoenen, accessoires, duurzaamheid en digitale mode. Sommige van de platforms zijn grote verenigingen, zoals AAFA, IAF, en EURATEX, terwijl andere gewijd zijn aan duurzame of digitale mode, zoals de Metaverse Fashion Council, Fashion Revolution, of Global Fashion Agenda. Op deze manier kunnen collega-professionals gemakkelijk in contact komen met de organisaties van hun interesse en de meest relevante inzichten op één plek verzameld vinden!

FashionUnited verbindt meer dan een miljoen mode professionals per maand en brengt meer efficiëntie en transparantie in de industrie. De Fashion Federations Directory nodigt andere belanghebbenden uit om actief deel te nemen aan een netwerk dat transformatie bevordert en duurzame groei in de wereldwijde mode-industrie versnelt. De Directory versterkt en breidt het wereldwijde B2B-netwerk dat FashionUnited in de afgelopen 20 jaar heeft opgebouwd en creëert een uniek platform waar modeprofessionals, kennis en middelen op één plek worden samengebracht.

Lees hier meer over de Fashion Federations Directory.