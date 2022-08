Mode samenwerkingen voor de start van het schooljaar 2022

Het komende seizoen biedt een breed scala aan samenwerkingen tussen kunstenaars, designermerken en modehuizen. FashionUnited heeft een selectie gemaakt van bijzondere stijl fusies en originele coöperaties.

Foto: Tanneur x Enfant Précoce

Le Tanneur x Enfant Précoce

Het Franse lederwarenmerk Le Tanneur is een samenwerking aangegaan met kunstschilder Enfant Précoce voor een capsulecollectie. De items grijpen terug naar de modellen van het merk, de Louise-tas en etui met rits, via de kleurrijke, op Alice in Wonderland geïnspireerde graphics van de schilder, die in 2022 ook al met Adidas samenwerkte. De artikelen zijn ontworpen in beperkte oplage (65 gesigneerde stuks) en vervaardigd in Frankrijk. De collectie is verkrijgbaar vanaf 7 september en de prijzen lopen van 149 euro tot 599 euro.

Foto: Roseanna x Pyrenex

Roseanna x Pyrenex

Deze winter gaat het Franse prêt-à-porter-merk Roseanna een samenwerking aan met outdoorlabel Pyrenex. Onder de artistieke leiding van Anne-Fleur Broudehoux, oprichtster van Roseanna worden donsjacks uitgebracht op basis van het Lodge-model van Pyrenex. Verkoopprijzen starten bij 490 euro en de items zijn vanaf oktober verkrijgbaar in de webshos van Roseanna en Pyrenex en bij alle verkooppunten van de twee bedrijven.\

Foto: Gant x Wrangler

Gant x Wrangler

Gant is een samenwerking aangegaan met denimmerk Wrangler. De 30-delige collectie bestaat uit jeans, kleding en accessoires voor mannen en vrouwen en "is een verkenning van de kruising tussen East Coast preppy en Western denim," aldus het persbericht. De gelimiteerde collectie zal vanaf september 2022 wereldwijd gedistribueerd worden via Gant en Wrangler winkels.

Foto: La Redoute x Sixsoeurs

La Redoute en haar drie back-to-school samenwerkingen

La Redoute, dat gewend is samen te werken met designermerken, heeft maar liefst drie samenwerkingen aangekondigd voor de herfst. Het eerste gast merk: The Label Edition. Het werd in 2019 gelanceerd door de Frans-Spaanse ontwerpster Véronique Vaillant von Siebenthal en biedt zijn damesstukken exclusief online en in enkele pop-up stores aan. De capsulelijn zal vanaf 14 september verkrijgbaar zijn op de e-commerce sites van La Redoute en Galeries Lafayette.

De tweede samenwerking van La Redoute is met het jonge Parijse merk Sixsoeurs en resulteert in zeven stukken: een blauw fluwelen kimono jasje, een geruite wollen jas, een roze katoenen utility broek, een overhemd gemaakt van wafelstof met drukknopen, een colour block top, een een topje met gekleurde blokjes, een denim jumpsuit en een patchwork jasje. De drop zal op 28 september beschikbaar zijn op de e-commercesites van La Redoute en van Galeries Lafayette.

Tot slot heeft La Redoute opnieuw getekend met het merk Elise Chalmin, dat in 2017 werd gelanceerd. Elise Chalmin, bekend om haar exclusieve prints, heeft een collectie voor La Redoute gecreëerd met de naam Wonder Woman. De capsule zal vanaf 12 oktober verkrijgbaar zijn op de e-commerce sites van La Redoute en Galeries Lafayette.

Foto: L/Uniform x Mackintosh

L/Uniform x Mackintosh

Het Franse bagagemerk L/Uniform werkt samen met het luxelabel Mackintosh. De combinatie van de twee high-end labels resulteert in een collectie van 11 canvas tassen: mini bag, folding bag, hiking bag en een kleine pouch. De capsule is online en in fysieke winkels verkrijgbaar vanaf 29 september. Alle artikelen kunnen worden gepersonaliseerd met de zeefdruktechniek van L/Uniform.

Foto: Miu Miu x Nathalie Djurberg & Hans Berg

Miu Miu x Nathalie Djurberg & Hans Berg

Voor de herfst-winter 2022 sieradencollectie werkt het luxe merk Miu Miu samen met kunstenaars Nathalie Djurberg & Hans Berg. Dedrop, genaamd A Remedy, bestaat uit bloemige, kleurrijke en speelse stukken, samengesteld uit met de hand afgewerkte elementen van hars en gepolijst metaal.

Foto: Lancel x Gambettes Box

Lancel x Gambettes Doos

Lancel werkt samen met Gambettes Box, een merk van gerecyclede panty's dat in 2012 werd gelanceerd. De samenwerking bestaat uit een limited edition box voor een toegankelijke prijs van 16,50 euro met uit twee panty's (plumetis en rhombus) en een sjaal. De capsule zal in september verkrijgbaar zijn.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.fr en vertaald uit het Frans.